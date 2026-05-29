Astro Luna, resultado del último sorteo hoy viernes 29 de mayo de 2026

La consulta de los resultados del chance Super Astro Luna se mantiene como una de las rutinas más frecuentes entre miles de apostadores en Colombia. Este popular juego de azar se diferencia de otros chances tradicionales porque combina números con signos zodiacales, una dinámica que amplía las posibilidades de ganar y le da un toque particular a cada sorteo.

Número ganador del Super Astro Luna del 29 de mayo de 2026

De acuerdo con los resultados oficiales del sorteo realizado este viernes 29 de mayo de 2026, la combinación ganadora fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Los organizadores recomiendan a los participantes revisar cuidadosamente el tiquete original y validar el resultado en puntos autorizados para confirmar si obtuvieron algún premio.

Horarios del sorteo Super Astro Luna

El sorteo del Super Astro Luna se realiza todos los días en diferentes horarios según la jornada:



Lunes a viernes : 10:40 p. m.

: 10:40 p. m. Sábados : 10:42 p. m.

: 10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $10.000, dependiendo de la modalidad elegida por cada jugador.

Cómo funciona el Super Astro Luna

Para participar en este chance, los jugadores deben seleccionar un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999 y luego elegir uno de los doce signos zodiacales disponibles:



Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

El premio se obtiene al acertar tanto el número como el signo zodiacal correspondiente al resultado oficial del sorteo.



Modalidades de apuesta

El sistema de juego ofrece distintas opciones de participación. Una de las más utilizadas permite jugar el mismo número con todos los signos zodiacales, aumentando así las probabilidades de acierto.

Además, cada tiquete puede incluir hasta cuatro apuestas diferentes, lo que brinda mayor flexibilidad al momento de elegir las combinaciones.

Valores permitidos para apostar

El Super Astro Luna se adapta a distintos presupuestos con los siguientes montos:



Valor mínimo por tiquete: $500.

$500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

Estas condiciones permiten que tanto jugadores ocasionales como frecuentes puedan participar diariamente en el sorteo.