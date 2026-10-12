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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Baloto y Revancha, resultado último sorteo del lunes 12 de octubre de 2026

Baloto y Revancha, resultado último sorteo del lunes 12 de octubre de 2026

Consulte los números ganadores del Baloto y Revancha del lunes, 12 de octubre de 2026, el número de ganadores, los premios entregados y los acumulados.

Ilustración con el logo de Baloto Revancha, balotas numeradas, una balotera dorada y cintas amarillas, azules y rojas
Imagen ilustrativa de Baloto Revancha, juego de lotería de Colombia. Los números de las balotas (6, 13, 22, 17, 24, 5 y 8) son decorativos y no corresponden a los resultados de ningún sorteo.
Foto: Baloto/ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de oct, 2026

El Baloto y Baloto Revancha realizan este lunes, 12 de octubre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar las combinaciones ganadoras y quedarse con los premios acumulados.

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Números ganadores del Baloto y Revancha

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Super Astro Luna: resultado del último sorteo de hoy, lunes 12 de octubre de 2026

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La combinación ganadora del Baloto de este lunes, 12 de octubre de 2026 es:

Baloto

  • xxx Super Balota: xx

Revancha

  • xxx Super Balota: xx

¿Cuánto está acumulado el Baloto y Revancha?

  • Para este lunes, 12 de octubre, el acumulado del Baloto fue de $14.800 millones.
  • Por su parte, Baloto Revancha tiene un acumulado de $2.800 millones

Ambos valores corresponden a los montos disponibles para esta jornada. El acumulado de cada modalidad puede aumentar para los siguientes sorteos cuando no se registra un ganador en la categoría principal.

¿Cómo reclamar el premio?

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Todos los premios se pueden reclamar en los puntos de venta a nivel nacional a través de las redes de aliados SuRed y SuperGIROS, presentando el tiquete en PDF impreso junto con el documento de identidad en los puntos SuRed y SuperGIROS, para más información consulta el procedimiento para pago de premiosen la página oficial de Baloto sección: Procedimiento de pago de premios.

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