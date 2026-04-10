Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 10 de abril de 2026

El chance Caribeña Noche continúa siendo uno de los sorteos más consultados en Colombia, gracias a su frecuencia diaria y a las distintas modalidades de apuesta que ofrece. Cada noche, miles de jugadores revisan el resultado oficial con la ilusión de acertar la combinación ganadora y quedarse con alguno de los premios disponibles.



Resultado oficial del Caribeña Noche del 10 de abril de 2026

En el sorteo realizado el viernes 10 de abril de 2026, el resultado oficial del Caribeña Noche fue:

Número ganador del Caribeña Noche



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Estos resultados corresponden al sorteo más reciente del Caribeña Noche y son los datos que deben tener en cuenta los jugadores al momento de verificar su apuesta.



¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El Caribeña Noche se juega todos los días del año, lo que lo convierte en una de las opciones más constantes dentro del chance en Colombia.

Por lo general, el resultado oficial se conoce después de las 10:30 p. m., una vez concluye el sorteo. Ese suele ser el momento de mayor consulta, ya que los apostadores ingresan para confirmar si su número fue el ganador.



Modalidades de apuesta en Caribeña Noche

Uno de los factores que ha impulsado la popularidad de este sorteo es la variedad de formas de jugar, lo que permite que cada persona elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia.

Principales opciones de juego



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto en el orden correcto

acierto exacto en el orden correcto Cuatro cifras combinado: acierto sin importar el orden

acierto sin importar el orden Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras

coincidencia exacta de las tres últimas cifras Tres cifras combinado: acierto en cualquier posición

acierto en cualquier posición Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras en orden

acierto de las dos últimas cifras en orden Una cifra (uña): acierto del último dígito

Esta diversidad hace que el Caribeña Noche mantenga un formato dinámico y atractivo para diferentes tipos de jugadores.



Valor de las apuestas en Caribeña Noche

El sorteo también se destaca por manejar valores de apuesta accesibles, lo que facilita la participación de un público amplio.



Rangos de apuesta habituales

Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos

Gracias a estos montos, muchas personas pueden participar diariamente sin necesidad de hacer una inversión alta.



Cómo jugar Caribeña Noche en línea en Colombia

Actualmente, el Caribeña Noche también puede jugarse de forma digital mediante plataformas autorizadas en Colombia. Para hacerlo de forma segura, se recomienda utilizar únicamente operadores legales avalados por Coljuegos.

Pasos para jugar en línea



Crear una cuenta en una plataforma autorizada Validar la identidad del usuario Recargar saldo por medios como PSE u otras opciones electrónicas Seleccionar el sorteo Caribeña Noche Elegir el número y la modalidad de apuesta Confirmar la jugada

Antes de realizar cualquier apuesta, siempre es recomendable contrastar el resultado con los canales oficiales del operador o del juego.