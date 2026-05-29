Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 29 de mayo de 2026

El chance Caribeña Noche continúa siendo uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia, especialmente en la región Caribe, donde diariamente miles de personas revisan los resultados oficiales con la expectativa de obtener alguno de los premios disponibles.

Número ganador de Caribeña Noche del 29 de mayo de 2026

De acuerdo con el resultado oficial del sorteo realizado este viernes 29 de mayo de 2026.

Los resultados quedaron así:



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Quinta balota en Caribeña Noche: la modalidad adicional

Desde 2025, Caribeña Noche incorporó la quinta balota o número adicional, una modalidad complementaria que amplía las oportunidades de premio para los jugadores. Esta opción permite aumentar las probabilidades de ganar cuando el número extra coincide con alguna de las cifras apostadas.

Con el paso de los meses, esta alternativa ha ganado relevancia entre los jugadores frecuentes, ya que ofrece nuevas combinaciones dentro de cada apuesta y añade más opciones al resultado principal del sorteo.



Horario del sorteo Caribeña Noche

El sorteo Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado y los resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 p. m.

Los apostadores pueden participar con montos desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada. Para ganar el premio mayor, es necesario acertar el número exacto y en el mismo orden del resultado oficial.

Modalidades de juego de Caribeña Noche

Caribeña Noche cuenta con diferentes formas de apuesta para adaptarse a las preferencias de cada jugador:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana acertando las cuatro cifras exactas y en el mismo orden.

se gana acertando las cuatro cifras exactas y en el mismo orden. Combinado de cuatro cifras: premia a quienes acierten las cuatro cifras sin importar el orden.

premia a quienes acierten las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras exactas.

consiste en acertar las tres últimas cifras exactas. Combinado de tres cifras: permite ganar acertando las tres últimas cifras en cualquier orden.

permite ganar acertando las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: el jugador debe acertar las dos últimas cifras exactas.

el jugador debe acertar las dos últimas cifras exactas. Una cifra o uña: se obtiene premio acertando únicamente la última cifra del sorteo.

Cuánto cuesta jugar Caribeña Noche

El valor de la apuesta puede variar según el monto que desee invertir cada participante:



Valor mínimo por tiquete: $500.

Valor máximo por apuesta: $10.000.

Estas condiciones permiten que cada jugador ajuste su participación de acuerdo con su presupuesto y la modalidad elegida.

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Requisitos para reclamar premios de Caribeña Noche

Las personas ganadoras deben presentar algunos documentos obligatorios para realizar el cobro en puntos autorizados.

Los requisitos básicos son:



Tiquete original diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Premios menores a 48 UVT

Solo se requiere presentar la documentación básica.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT suministrado en el punto de venta autorizado.

Premios superiores a 182 UVT

También será necesario presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad.