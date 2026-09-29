Chontico Noche, resultado del sorteo hoy martes 29 de septiembre de 2026

Los resultados del Chontico Noche son consultados diariamente por jugadores del Valle del Cauca y otras regiones de Colombia. Este chance, cuya identidad está relacionada con el chontaduro, ofrece diferentes modalidades de apuesta y alternativas para quienes participan en sus sorteos.

Desde 2025, el juego incorporó cambios en su dinámica, entre ellos la llamada quinta balota, un número adicional que complementa el resultado principal y abre nuevas posibilidades de acierto.

Publicidad

Número ganador del Chontico Noche del 29 de septiembre de 2026

El resultado oficial del sorteo de Chontico Noche del martes 29 de septiembre de 2026 fue:

Los datos principales del sorteo son:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

La quinta balota corresponde al número adicional que acompaña el resultado de cuatro cifras.



¿Qué es la quinta balota del Chontico Noche?

La quinta balota es una modalidad incorporada al juego que consiste en un número adicional al resultado tradicional de cuatro cifras.

Esta alternativa permite obtener premios cuando el número de la quinta balota coincide con la cifra jugada bajo las condiciones establecidas para esta modalidad. De esta manera, los participantes cuentan con una opción adicional dentro de cada sorteo.

Publicidad

Horario del Chontico Noche

El sorteo de Chontico Noche se realiza todos los días, aunque el horario cambia dependiendo de la jornada:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de Chontico Noche, existen otras modalidades como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último programado para los jueves en horario nocturno.

Modalidades para jugar Chontico Noche

Los jugadores pueden escoger diferentes modalidades dependiendo de la cantidad de cifras que quieran acertar y de si desean hacerlo en un orden específico.



Cuatro cifras directo o superpleno: el premio se obtiene cuando las cuatro cifras jugadas coinciden exactamente y en el mismo orden con el resultado oficial.

el premio se obtiene cuando las cuatro cifras jugadas coinciden exactamente y en el mismo orden con el resultado oficial. Combinado de cuatro cifras: ´p ermite ganar cuando las cuatro cifras coinciden con el resultado, sin importar el orden en que aparecen.

ermite ganar cuando las cuatro cifras coinciden con el resultado, sin importar el orden en que aparecen. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras del resultado y hacerlo en el mismo orden.

consiste en acertar las del resultado y hacerlo en el mismo orden. Combinado de tres cifras: el jugador debe acertar las tres últimas cifras, pero el orden no es determinante.

el jugador debe acertar las tres últimas cifras, pero el orden no es determinante. Dos cifras o pata: esta modalidad consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.

esta modalidad consiste en acertar las del número ganador. Una cifra o uña: el participante gana cuando coincide únicamente la última cifra del resultado.

¿Cuánto cuesta jugar Chontico Noche?

El valor de la apuesta puede variar de acuerdo con la modalidad seleccionada. Actualmente, los valores indicados son:



Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

Esto permite que los jugadores seleccionen el monto de acuerdo con la modalidad elegida y el valor que desean destinar a la apuesta.

¿Cómo reclamar un premio de Chontico Noche?

Para reclamar un premio, el ganador debe acudir a un punto autorizado y presentar la documentación requerida. Es importante conservar el tiquete original en buen estado.

Los documentos básicos son:



Tiquete original , debidamente diligenciado y sin enmendaduras.

, debidamente diligenciado y sin enmendaduras. Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio.



Premios menores a 48 UVT

Para estos premios se solicita la documentación básica establecida para el proceso de reclamación.

Para estos premios se solicita la documentación básica establecida para el proceso de reclamación. Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos básicos, es necesario diligenciar el formato SIPLAFT entregado en el punto de venta.

Además de los documentos básicos, es necesario diligenciar el entregado en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT

En estos casos también se debe presentar una certificación bancaria vigente. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.

Los jugadores deben verificar las condiciones vigentes y conservar el tiquete ganador hasta completar el proceso de reclamación.