Chontico Noche, resultado del último hoy viernes 18 de septiembre de 2026

El chance Chontico Noche es un sorteo popular especialmente en el Valle del Cauca. Es operado por la Lotería del Chontico y su nombre está inspirado en el chontaduro, una fruta típica del Valle del Cauca.

Resultado de Chontico Noche - 18 de septiembre

El número ganador del chance Chontico Noche de este viernes 18 de septiembre de 2026 es el XXXX. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete corresponde al resultado ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, las cifras seleccionadas deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado obtenido en el sorteo.

Desde 2025, los apostadores pueden incluir una "quinta balota" o "número adicional", que puede aumentar las ganancias si se acierta simultáneamente con otras cifras.

¿A qué hora juega Chontico Noche?

El sorteo de Chontico Noche se realiza todos los días en diferentes horarios, según el día de la semana:



De lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de Chontico Noche, existen otros sorteos como Chontico Día y Super Chontico Noche, que se juega los jueves en la noche.



¿Cómo se juega el chance Chontico Noche?

Existen diferentes modalidades de apuesta, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Noche?

El valor de las apuestas tiene los siguientes límites:



El valor mínimo por tiquete es de $500.

por tiquete es de $500. El valor máximo por apuesta es de $10.000.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Noche?

El proceso para reclamar el premio depende del monto obtenido. Para cualquier premio se deben presentar los siguientes documentos:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

También existen requisitos adicionales según el valor del premio, calculado con base en UVT

