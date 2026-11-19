Chontico Noche tiene una amplia participación en el Valle del Cauca y otras regiones del país. Su identidad regional, inspirada en el chontaduro, y las diferentes modalidades de apuesta lo mantienen entre los chances consultados por los jugadores.

Desde 2025, el sorteo incorporó cambios en su dinámica, entre ellos la quinta balota, un número adicional que amplía las alternativas de participación.

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Resultado del Chontico Noche hoy 19 de noviembre de 2026

Los resultados oficiales del sorteo de este jueves 19 de noviembre es el XXXX. Los participantes podrán comprobar si acertaron alguna de las modalidades disponibles.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

¿Qué es la quinta balota del Chontico Noche?

La quinta balota es un número adicional que complementa el resultado oficial del sorteo. Esta alternativa, incorporada en 2025, amplía las opciones de participación y contempla premios adicionales cuando se cumplen las condiciones de acierto establecidas para el juego.

Su inclusión modificó la dinámica del chance al sumar una cifra extra a los resultados que consultan diariamente los apostadores.



¿A qué hora juega Chontico Noche?

El sorteo de Chontico Noche se realiza todos los días, aunque el horario cambia según la jornada:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

La marca también cuenta con otras modalidades, como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último programado los jueves en horario nocturno.

¿Cuáles son las modalidades para jugar Chontico Noche?

Los participantes pueden escoger diferentes opciones de apuesta, dependiendo de la cantidad de cifras que deseen jugar:



Cuatro cifras directo o superpleno: gana quien acierta los cuatro números en el mismo orden del resultado oficial.

gana quien acierta los cuatro números en el mismo orden del resultado oficial. Combinado de cuatro cifras: permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras, sin importar su posición.

permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras, sin importar su posición. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: premia el acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

premia el acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: requiere acertar los dos números finales del sorteo.

requiere acertar los dos números finales del sorteo. Una cifra o uña: entrega un premio cuando coincide la última cifra del número ganador.

¿Cuánto cuesta una apuesta de Chontico Noche?

El valor de las apuestas permite ajustar la participación según el presupuesto y la modalidad seleccionada. Los montos establecidos son:



Valor mínimo del tiquete: $500.

$500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

¿Qué requisitos se necesitan para reclamar premios?

Los ganadores deben presentar la documentación correspondiente en los puntos autorizados para realizar el cobro. Los requisitos básicos son:



Tiquete original, correctamente diligenciado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El procedimiento también depende del valor del premio:

