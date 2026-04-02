Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 2 de abril de 2026

El chance Chontico Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más seguidos en el suroccidente de Colombia, con especial presencia en el Valle del Cauca. Cada día, miles de personas consultan los resultados oficiales con la expectativa de acertar el número ganador, lo que ha convertido a este juego en una referencia dentro del sector de apuestas en el país.



Resultado oficial Chontico Noche – 2 de abril de 2026

En el sorteo realizado el jueves 2 de abril de 2026, el resultado oficial fue: 7334 - 0.



Número ganador: 7334

Dos últimas cifras: 34

Tres últimas cifras: 334

Quinta balota: 0

Horario del sorteo Chontico Noche

El Chontico Noche se juega de manera continua durante todo el año, con horarios establecidos que varían según el día de la semana:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Estos horarios son clave para los jugadores, quienes suelen estar atentos a la publicación de resultados en estas franjas. Además del sorteo nocturno, existen otras opciones como Chontico Día y Súper Chontico Noche, ampliando las oportunidades de juego.



Modalidades de juego

Uno de los principales atractivos del Chontico Noche es la diversidad de modalidades disponibles, lo que permite a los participantes ajustar sus apuestas según su estrategia o nivel de riesgo:



Cuatro cifras directo o superpleno: requiere acertar el número exacto en el orden correcto

Combinado cuatro cifras: gana sin importar el orden de las cifras

Tres cifras directo: se aciertan las tres últimas cifras en orden

Combinado tres cifras: acierto en cualquier orden

Dos cifras o pata: se aciertan las dos últimas cifras

Una cifra o uña: corresponde a la última cifra del resultado

Gracias a esta variedad, el juego resulta más dinámico y adaptable a distintos perfiles de apostadores.



Cuánto cuesta apostar

El chance Chontico Noche destaca por ser una opción accesible desde el punto de vista económico. Los montos de apuesta permiten la participación de un amplio público:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $10.000 pesos

Este rango facilita que los usuarios participen sin necesidad de realizar grandes inversiones, manteniendo el carácter popular del juego.



Cómo jugar en línea en Colombia

Con el avance de las plataformas digitales, el Chontico Noche también puede jugarse en línea a través de operadores autorizados por Coljuegos, garantizando seguridad y legalidad en las transacciones. El proceso para participar es sencillo:



Crear una cuenta en la plataforma autorizada Validar la identidad del usuario Recargar saldo mediante medios electrónicos Elegir el número y la modalidad de apuesta Confirmar la jugada

Este sistema ha facilitado el acceso al chance desde cualquier lugar, sin necesidad de acudir a puntos físicos.



Requisitos para reclamar premios

Para hacer efectivo un premio, el ganador debe cumplir con ciertos requisitos básicos que aseguran la validez del pago:



Presentar el tiquete original en buen estado

Mostrar el documento de identidad junto con una copia

Dependiendo del valor ganado, pueden solicitarse condiciones adicionales:



Menos de 48 UVT: documentación básica

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formato SIPLAFT

Desde 182 UVT: certificación bancaria con máximo 30 días de expedición

Contar con estos documentos actualizados permite agilizar el proceso de reclamación.

Últimos resultados recientes

La revisión constante de resultados es parte fundamental de la experiencia de los jugadores del Chontico Noche. Estos son algunos de los números ganadores más recientes:

