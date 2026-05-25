Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 25 de mayo de 2026

El chance Chontico Noche continúa siendo uno de los juegos de azar más populares del Valle del Cauca y de otras regiones de Colombia. Cada día, miles de apostadores consultan los resultados oficiales de este sorteo, reconocido por su identidad regional inspirada en el tradicional chontaduro y por las diferentes modalidades de juego que ofrece para aumentar las posibilidades de ganar.

Además, desde 2025 el juego incorporó la modalidad de la quinta balota, una alternativa adicional que amplía las combinaciones disponibles y brinda nuevas oportunidades de premio para los participantes.



Número ganador de Chontico Noche del 25 de mayo de 2026

De acuerdo con los resultados oficiales del sorteo realizado este lunes 25 de mayo de 2026, la combinación ganadora fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Los jugadores pueden verificar sus apuestas con el tiquete original para confirmar si obtuvieron algún premio en las diferentes modalidades disponibles.



¿Qué es la quinta balota de Chontico Noche?

La quinta balota es una de las novedades más recientes del juego. Se trata de un número adicional que acompaña el resultado principal del sorteo y que permite acceder a premios complementarios cuando coincide con alguna de las cifras apostadas.

Con esta modalidad, Chontico Noche amplía las opciones de acierto y ofrece más alternativas para quienes participan diariamente en el sorteo.



Horarios oficiales del sorteo Chontico Noche

El sorteo se realiza todos los días, aunque su horario varía según la jornada:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

La marca también opera otras modalidades como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último con sorteos programados los jueves en horario nocturno.

Modalidades de apuesta de Chontico Noche

Los jugadores pueden elegir entre diferentes opciones de apuesta según la cantidad de cifras que deseen jugar:



Cuatro cifras directo o superpleno: premia a quienes acierten las cuatro cifras exactas en el mismo orden del resultado oficial.

premia a quienes acierten las cuatro cifras exactas en el mismo orden del resultado oficial. Combinado de cuatro cifras: permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden en que salgan.

permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden en que salgan. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto del sorteo.

consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado de tres cifras: entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden, sin importar el orden.

entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden, sin importar el orden. Dos cifras o pata: la apuesta se enfoca en acertar exactamente las dos últimas cifras del número ganador.

la apuesta se enfoca en acertar exactamente las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña: otorga premio al acertar únicamente la última cifra del resultado oficial.

¿Cuánto cuesta jugar Chontico Noche?

El valor de las apuestas es flexible y se adapta a distintos presupuestos:



Valor mínimo del tiquete: $500

$500 Valor máximo por apuesta: $10.000

Estas condiciones permiten que cada jugador seleccione la modalidad y el monto que mejor se ajusten a sus preferencias.



Requisitos para reclamar premios de Chontico Noche

Los ganadores deben presentar la documentación exigida en los puntos autorizados para realizar el cobro de sus premios.



Documentos básicos requeridos



Tiquete original diligenciado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

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