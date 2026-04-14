Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy martes 14 de abril de 2026

El Chontico Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más consultados en el suroccidente colombiano, con una fuerte presencia en el Valle del Cauca. Su éxito se debe a una dinámica sencilla y a la expectativa diaria de miles de jugadores que revisan los resultados oficiales con la ilusión de acertar la combinación ganadora.



Resultado oficial Chontico Noche – 14 de abril de 2026

En el sorteo realizado el martes 14 de abril de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Estos datos corresponden al resultado válido del sorteo y son los únicos que deben tener en cuenta los jugadores al momento de verificar posibles premios.



Horario del sorteo Chontico Noche

El Chontico Noche se juega todos los días del año en horarios definidos que concentran la atención de los apostadores:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Durante estas franjas, los participantes suelen consultar en tiempo real los números ganadores. Además, este portafolio incluye otras opciones como Chontico Día y Súper Chontico Noche, ampliando las alternativas de juego.



Modalidades de juego del Chontico Noche

Uno de los factores clave de su popularidad es la variedad de modalidades disponibles, que permiten ajustar la apuesta según las preferencias de cada jugador:



Cuatro cifras directo (superpleno) : acierto exacto en orden

: acierto exacto en orden Combinado cuatro cifras: acierto sin importar el orden

acierto sin importar el orden Tres cifras directo: acierto en orden de las tres últimas cifras

acierto en orden de las tres últimas cifras Combinado tres cifras: acierto en cualquier orden

acierto en cualquier orden Dos cifras (pata): a cierto de las dos últimas cifras

cierto de las dos últimas cifras Una cifra (uña): acierto de la última cifra

Esta diversidad ofrece flexibilidad tanto para quienes buscan premios más altos como para quienes prefieren aumentar sus probabilidades de ganar.



¿Cuánto cuesta jugar Chontico Noche?

El costo de participación es accesible y permite la entrada de distintos tipos de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos

Este rango facilita participar sin necesidad de realizar grandes inversiones.



Cómo jugar Chontico Noche en línea en Colombia

Con el crecimiento de las plataformas digitales, el Chontico Noche también puede jugarse en línea a través de operadores autorizados por Coljuegos. El proceso habitual incluye:



Crear una cuenta en una plataforma oficial Validar la identidad del usuario Recargar saldo mediante medios electrónicos Elegir número y modalidad de apuesta Confirmar la jugada

De esta forma, los usuarios pueden participar desde cualquier lugar de manera segura y legal.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio, es indispensable presentar el tiquete original en buen estado junto con el documento de identidad. Según el monto ganado, se deben cumplir condiciones adicionales:



Menos de 48 UVT: d ocumentación básica

ocumentación básica Entre 48 y 181 UVT: diligenciar formulario SIPLAFT

diligenciar formulario SIPLAFT 182 UVT o más: certificación bancaria reciente

Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso de pago adecuado.



Últimos resultados del Chontico Noche

Estos son algunos de los resultados más recientes del sorteo:



13 de abril de 2026: 7368 - 0.

7368 - 0. 12 de abril de 2026: 1340 - 5

1340 - 5 11 de abril de 2026: 9445 - 9

9445 - 9 10 de abril de 2026: 4921 - 0

Estos registros permiten a los jugadores llevar un seguimiento actualizado de las cifras del Chontico Noche y analizar las tendencias recientes del juego.