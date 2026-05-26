Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy martes 26 de mayo de 2026

El chance Chontico Noche sigue consolidándose como uno de los sorteos más populares del Valle del Cauca y de diferentes regiones de Colombia. Cada día, miles de jugadores consultan los resultados oficiales con la expectativa de acertar las cifras ganadoras y obtener alguno de los premios disponibles en sus distintas modalidades de apuesta.

Número ganador de Chontico Noche del 26 de mayo de 2026

Según los resultados oficiales del sorteo realizado este martes 26 de mayo de 2026, la combinación ganadora fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Los participantes pueden verificar sus apuestas con el tiquete original para confirmar si obtuvieron algún premio en las modalidades habilitadas por el sorteo.

¿Qué es la quinta balota de Chontico Noche?

La quinta balota es una de las innovaciones más recientes implementadas en Chontico Noche. Consiste en un número adicional que acompaña al resultado principal y que permite acceder a premios complementarios cuando coincide con algunas de las cifras seleccionadas por el jugador.

Esta modalidad busca ampliar las opciones de acierto y ofrecer mayores oportunidades de premio a quienes participan de manera frecuente en el sorteo.



Horarios oficiales del sorteo Chontico Noche

El juego se realiza todos los días de la semana, aunque los horarios varían según la jornada:



Lunes a viernes : 7:00 p. m.

: 7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de Chontico Noche, la marca cuenta con otras modalidades como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último con sorteos programados los jueves en horario nocturno.

Modalidades de apuesta disponibles

Los jugadores pueden elegir diferentes formas de participación según la cantidad de cifras que deseen acertar:



Cuatro cifras directo o superpleno: premio para quienes acierten las cuatro cifras exactas en el mismo orden del resultado oficial.

premio para quienes acierten las cuatro cifras exactas en el mismo orden del resultado oficial. Combinado de cuatro cifras: permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden.

permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: premia cuando las tres últimas cifras coinciden sin importar el orden.

premia cuando las tres últimas cifras coinciden sin importar el orden. Dos cifras o pata: se obtiene premio al acertar exactamente las dos últimas cifras.

se obtiene premio al acertar exactamente las dos últimas cifras. Una cifra o uña: entrega premio al acertar únicamente la última cifra del resultado ganador.

¿Cuánto cuesta jugar Chontico Noche?

Las apuestas cuentan con valores flexibles para adaptarse a distintos presupuestos:



Valor mínimo del tiquete : $500

: $500 Valor máximo por apuesta: $10.000

De esta manera, cada participante puede escoger la modalidad y el monto que mejor se ajuste a sus preferencias.

Requisitos para reclamar premios de Chontico Noche

Quienes resulten ganadores deben presentar la documentación exigida por los operadores autorizados para realizar el cobro correspondiente.

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Documentos básicos requeridos

Tiquete original diligenciado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio

Premios menores a 48 UVT



Solo se requiere presentar la documentación básica.

Premios entre 48 y 181 UVT



Es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT suministrado por el operador autorizado.

Premios superiores a 182 UVT

