Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 5 de septiembre de 2026

El Chontico Noche es uno de los juegos de chance más consultados en el Valle del Cauca. Cada noche, los jugadores están atentos al resultado para conocer si su número coincidió con el sorteo y si lograron obtener un premio.

Este chance cuenta con diferentes modalidades de apuesta, por lo que los participantes pueden jugar con cuatro, tres, dos o una cifra, dependiendo de la opción que hayan seleccionado.

Resultado del Chontico Noche del 5 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Chontico Noche de este sábado 5 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Quinta balota: (en minutos)

Los resultados pueden ser consultados a través de los canales oficiales y puntos autorizados.

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¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El horario del Chontico Noche cambia según el día de la semana:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del Chontico Noche, existen otros sorteos asociados, como el Chontico Día y el Super Chontico Noche, este último con sorteo los jueves en la noche.

¿Cómo jugar el Chontico Noche?

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El Chontico Noche ofrece varias modalidades para participar. El jugador debe seleccionar el número y la alternativa de apuesta que prefiera. Para obtener el premio correspondiente, las cifras deben coincidir con el resultado oficial, teniendo en cuenta el orden exigido por cada modalidad.

Las principales opciones son:



Cuatro cifras directo o superpleno: las cuatro cifras deben coincidir en el mismo orden.

las cuatro cifras deben coincidir en el mismo orden. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras deben coincidir, pero pueden aparecer en cualquier orden.

las cuatro cifras deben coincidir, pero pueden aparecer en cualquier orden. Tres cifras directo: deben acertarse las tres últimas cifras en el orden establecido.

deben acertarse las tres últimas cifras en el orden establecido. Tres cifras combinado: las tres últimas cifras deben coincidir sin importar su posición.

las tres últimas cifras deben coincidir sin importar su posición. Dos cifras o pata: se deben acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente.

se deben acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente. Una cifra o uña: basta con acertar la última cifra del resultado.

¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

El valor de las apuestas puede partir desde $500 y llegar hasta $10.000, según la modalidad elegida.

¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

Para reclamar un premio es necesario presentar la documentación solicitada y conservar el tiquete en buenas condiciones.

Los requisitos incluyen:



Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado y sin alteraciones.

Llevar el documento de identidad original.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El proceso también depende del valor del premio:

