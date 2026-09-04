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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 4 de septiembre de 2026

Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 4 de septiembre de 2026

El chance Chontico Noche juega todos los días en la noche. Revise aquí el número ganador de hoy viernes 4 de septiembre de 2026.

Chontico Noche.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

Miles de personas en el Valle del Cauca y otras regiones del país revisan diariamente los resultados del Chontico Noche, uno de los chances más tradicionales y consultados en Colombia.

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Resultado del Chontico Noche del 4 de septiembre de 2026

El resultado oficial del Chontico Noche de este viernes 4 de septiembre de 2026 dejó como número ganador: 0701 - 3.

  • Dos últimas cifras: 01.
  • Tres últimas cifras: 701.
  • Quinta balota: 3.
Resultado de Chontico Noche - 4 de septiembre.png

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¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El horario del sorteo varía según el día de la semana:

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábados: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del Chontico Noche, la marca cuenta con otros sorteos reconocidos como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último realizado los jueves en jornada nocturna.

¿Cómo funciona el Chontico Noche?

El Chontico Noche permite realizar apuestas desde valores bajos, lo que facilita la participación de jugadores con distintos presupuestos.

Para ganar, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial del sorteo y respetar el orden exacto de izquierda a derecha, dependiendo de la modalidad seleccionada por el jugador.

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Modalidades de apuesta del Chontico Noche

El sorteo ofrece varias opciones para participar:

  • Cuatro cifras directo o superpleno se deben acertar las cuatro cifras exactas y en el mismo orden.
  • Combinado de cuatro cifras la apuesta gana si las cuatro cifras coinciden sin importar el orden.
  • Tres cifras directo premia a quienes acierten las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Combinado de tres cifras entrega premio cuando las tres cifras coinciden en cualquier posición.
  • Dos cifras o pata consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden correcto.
  • Una cifra o uña el jugador gana acertando únicamente la última cifra del resultado oficial.

¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

Los valores de apuesta dependen de la modalidad elegida.

  • Apuesta mínima: $500
  • Apuesta máxima: $10.000

Esta flexibilidad ha permitido que el Chontico Noche mantenga una alta participación diaria entre los jugadores de chance en Colombia.

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Requisitos para reclamar premios

El proceso de pago varía según el monto ganado, aunque existen documentos obligatorios para todos los casos.

Documentos necesarios

  • Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Condiciones según el valor del premio

  • Premios menores a 48 UVT Solo requieren los documentos básicos.
  • Premios entre 48 y 181 UVTAdemás de los documentos básicos, el ganador debe diligenciar el formato SIPLAFT en un punto autorizado.
  • Premios superiores a 182 UVT También será necesaria una certificación bancaria expedida con máximo 30 días de vigencia y a nombre de la persona registrada en el tiquete ganador.
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