Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 10 de abril de 2026

El chance Chontico Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca. Gracias a su mecánica sencilla y a las múltiples opciones de apuesta, este juego se ha convertido en una alternativa atractiva para miles de personas que a diario revisan los resultados oficiales con la ilusión de acertar.



Resultado oficial Chontico Noche – 10 de abril de 2026

En el sorteo realizado el viernes, 10 de abril de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue: 4921 - 0.



Número ganador: 4921

Dos últimas cifras: 21

Tres últimas cifras: 921

Quinta balota: 0.

Estos resultados corresponden al sorteo más reciente y son los válidos para que los apostadores verifiquen sus jugadas.

Horario del sorteo Chontico Noche

El Chontico Noche se juega todos los días del año en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Durante estas franjas, los jugadores suelen consultar los resultados en tiempo real. Además, el portafolio incluye otras modalidades como Chontico Día y Súper Chontico Noche.



Modalidades de juego del Chontico Noche

Una de las razones de su popularidad es la variedad de formas de apostar, adaptadas a diferentes estrategias:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto en orden

acierto exacto en orden Combinado cuatro cifras: acierto sin importar el orden

acierto sin importar el orden Tres cifras directo: acierto en orden de las tres últimas cifras

acierto en orden de las tres últimas cifras Combinado tres cifras: acierto en cualquier orden

acierto en cualquier orden Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras

acierto de las dos últimas cifras Una cifra (uña): acierto de la última cifra

Esta diversidad hace que el juego sea dinámico y accesible para distintos tipos de jugadores.



¿Cuánto cuesta jugar Chontico Noche?

El costo de participación es otro de sus principales atractivos:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos

Estos valores permiten participar sin necesidad de realizar grandes inversiones.



Cómo jugar Chontico Noche en línea en Colombia

Actualmente, también es posible apostar de manera digital a través de plataformas autorizadas por Coljuegos. El proceso es sencillo:



Registrarse en una plataforma oficial Validar la identidad Recargar saldo Elegir el número y la modalidad Confirmar la apuesta

De esta manera, los usuarios pueden participar desde cualquier lugar con respaldo legal.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio es indispensable presentar el tiquete original en buen estado junto con el documento de identidad. Los requisitos varían según el monto:



Menos de 48 UVT: documentación básica

documentación básica Entre 48 y 181 UVT: formulario SIPLAFT

formulario SIPLAFT 182 UVT o más: certificación bancaria reciente

Cumplir con estas condiciones es clave para garantizar el pago del premio.



Últimos resultados del Chontico Noche

Estos fueron algunos de los resultados recientes del sorteo:



9 de abril de 2026: 2881 - 2.

2881 - 2. 8 de abril de 2026: 0560 - 7

0560 - 7 7 de abril de 2026: 0756 - 4

0756 - 4 5 de abril de 2026: 1234 - 2

Se recomienda siempre verificar los resultados en los canales oficiales para confirmar la información y evitar confusiones.