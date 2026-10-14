Chontico Noche: resultados del sorteo hoy miércoles 14 de octubre de 2026

Este juego del Chontico Noche, inspirado en la identidad regional asociada al chontaduro, cuenta con diferentes opciones para participar y obtener premios según las cifras acertadas. Desde 2025, también incorporó alternativas como la quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de combinación.

¿Cuál es el número ganador de Chontico Noche hoy?

El resultado del sorteo de Chontico Noche de este miércoles 14 de octubre de 2026 es el XXXX. Los apostadores pueden consultar las cifras oficiales después de la realización del sorteo y verificar si su tiquete coincide con el resultado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

¿Cómo funciona la quinta balota de Chontico Noche?

La quinta balota es un número adicional que complementa el resultado oficial del sorteo. Esta modalidad permite acceder a premios adicionales cuando se cumplen las condiciones establecidas y el número coincide con las cifras jugadas.

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Su incorporación amplió las alternativas disponibles para los participantes, quienes pueden consultar las condiciones vigentes para conocer cómo funciona esta opción dentro de cada apuesta.

¿A qué hora juega Chontico Noche?

El sorteo de Chontico Noche se realiza diariamente, con horarios que cambian según el día de la semana:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de Chontico Noche, existen otras modalidades, como Chontico Día y Super Chontico Noche. Este último se juega los jueves en horario nocturno.



¿Cuáles son las modalidades de apuesta de Chontico Noche?

Los participantes pueden elegir entre varias modalidades, de acuerdo con la cantidad de cifras que deseen jugar y el orden en el que esperan acertarlas.



Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del resultado en el orden exacto.

consiste en acertar las cuatro cifras del resultado en el orden exacto. Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en el orden establecido.

exige acertar las tres últimas cifras en el orden establecido. Combinado de tres cifras: premia a quienes aciertan las tres últimas cifras en cualquier orden.

premia a quienes aciertan las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del sorteo.

consiste en acertar las dos últimas cifras del sorteo. Una cifra o uña: permite obtener un premio al acertar la última cifra del número ganador.

¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Noche?

El valor de las apuestas permite participar con diferentes presupuestos. Según la información suministrada, los montos establecidos son:



Valor mínimo del tiquete: $500.

$500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

El monto final depende de la jugada seleccionada y de las condiciones aplicables a cada modalidad.

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¿Qué requisitos se necesitan para reclamar premios de Chontico Noche?

Los ganadores deben presentar la documentación exigida en los puntos autorizados para realizar el trámite de cobro.

Los documentos básicos son:



Tiquete original diligenciado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:



Premios menores a 48 UVT: se exige únicamente la documentación básica.

se exige únicamente la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

es obligatorio diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: también se debe presentar una certificación bancaria vigente. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.

Los apostadores deben verificar los resultados oficiales y conservar el tiquete en buen estado para facilitar el proceso de reclamación en caso de obtener un premio.