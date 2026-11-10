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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / ColorLoto, resultado del último sorteo este lunes 9 de noviembre de 2026

ColorLoto, resultado del último sorteo este lunes 9 de noviembre de 2026

Conozca la combinación completa y el premio mayor de ColorLoto que sube a $2.270 millones.

ColorLoto 15 septiembre_Baloto.jpg
ColorLoto
Foto: Baloto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de nov, 2026

Los resultados de ColorLoto de lunes, 9 de noviembre de 2026, ya fueron publicados tras la realización del sorteo número 231.

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Números y colores ganadores de ColorLoto

Los resultados del sorteo 235 de ColorLoto quedaron de la siguiente manera:

  • 3 (azul) - 7 (amarillo) - 3 (negro) - 7 (blanco) - 6 (blanco) - 7 (rojo).

Los jugadores pueden comparar esta combinación con la registrada en sus respectivos tiquetes para determinar si obtuvieron alguno de los premios correspondientes a las categorías establecidas por ColorLoto.

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Nuevo acumulado de ColorLoto

Después del sorteo realizado este lunes, 9 de noviembre, el acumulado anunciado para el próximo sorteo quedó en $2.250 millones.

Los resultados de ColorLoto pueden consultarse después de cada sorteo para verificar los números y colores obtenidos, así como las categorías de premios y el acumulado correspondiente al siguiente juego.

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