Dorado Noche: resultado del último sorteo de hoy, domingo 11 de octubre de 2026

Administrado por Paga Todo, el Dorado Noche ofrece diferentes opciones para participar y ganar, según las cifras acertadas y la modalidad seleccionada. Los resultados oficiales pueden verificarse en los puntos autorizados y en los canales habilitados por el operador.

¿Cuál fue el resultado del Dorado Noche hoy?

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El número ganador del chance Dorado Noche de este domingo 11 de octubre de 2026 está (resultado en breve). Una vez finalizado el sorteo, los participantes pueden consultar las cifras oficiales y comprobar si su tiquete coincide con el resultado.

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Los resultados pueden consultarse pocos minutos después del sorteo en los puntos autorizados de Paga Todo y a través de sus canales oficiales.



¿Cómo se juega el Dorado Noche?

Para participar, el jugador debe elegir un número y seleccionar la modalidad de apuesta que prefiera. El premio depende de las cifras acertadas y del orden en el que coincidan con el resultado oficial.

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Estas son las principales modalidades del Dorado Noche:

4 cifras directo: permite ganar al acertar las cuatro cifras del número ganador en el orden exacto.

permite ganar al acertar las cuatro cifras del número ganador en el orden exacto. 4 cifras combinado: premia a quienes aciertan las cuatro cifras, sin importar el orden.

premia a quienes aciertan las cuatro cifras, sin importar el orden. 3 últimas cifras directo: exige acertar las tres cifras finales en el orden establecido.

exige acertar las tres cifras finales en el orden establecido. 3 últimas cifras combinado: permite ganar al acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

permite ganar al acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 últimas cifras o pata: consiste en acertar las dos cifras finales del resultado.

consiste en acertar las dos cifras finales del resultado. 1 cifra o uña: premia a quienes aciertan únicamente la última cifra sorteada.

¿Cuánto paga el chance Dorado Noche?

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El valor del premio depende de la modalidad elegida y del monto apostado. Según el plan de premios descrito para este juego, los pagos son los siguientes:

4 cifras directo: hasta 4.500 veces el valor apostado.

hasta 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: hasta 208 veces lo jugado.

hasta 208 veces lo jugado. 3 últimas cifras directo: hasta 400 veces la apuesta.

hasta 400 veces la apuesta. 3 últimas cifras combinado: hasta 83 veces el valor apostado.

hasta 83 veces el valor apostado. 2 últimas cifras o pata: 50 veces lo jugado.

50 veces lo jugado. 1 cifra o uña: 5 veces el valor apostado.

Los participantes deben consultar las condiciones vigentes del operador para conocer los términos aplicables a cada modalidad.

¿A qué hora juega el Dorado Noche?

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El horario del chance Dorado Noche varía según el día de la semana:

Sábados: 10:15 p. m.

10:15 p. m. Domingos y festivos: entre las 7:00 p. m. y las 7:25 p. m.

Los resultados oficiales se publican pocos minutos después de finalizar cada sorteo, a través de los canales autorizados.

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¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio?

Los ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por el operador para recibir el dinero correspondiente. Según la información suministrada, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en puntos autorizados.

Para realizar el trámite, se requiere:

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Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Noche cuenta con distintas modalidades de apuesta y premios según el nivel de acierto. Por ello, los jugadores deben verificar el resultado oficial y conservar el tiquete para adelantar el proceso de cobro, en caso de resultar ganadores.