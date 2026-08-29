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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Extra de Colombia, sorteo 29 de agosto de 2026: resultados, premio mayor y secos

Extra de Colombia, sorteo 29 de agosto de 2026: resultados, premio mayor y secos

El Sorteo Extraordinario de Colombia (Extra de Colombia) entregó su premio mayor de 15.000 millones de pesos y un amplio plan de incentivos el 29 de agosto.

extra-de-colombia-gemini.png
Extra de colombia, sorteo extraordinario de colombia, resultados extra de colombia.
Foto: Extra de Colombia/Gemini
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de ago, 2026

El Sorteo Extraordinario de Colombia (Extra de Colombia) llevó a cabo su edición número 0021 el sábado, 29 de agosto de 2026. El número ganador del premio mayor del Sorteo Extraordinario de Colombia fue el en minutos, correspondiente a la serie XXXX de la serie XXX. (a espera del sorteo)

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Números ganadores de los premios secos principales

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Resultados de la Lotería del Cauca este sábado 29 de agosto de 2026: número ganador del sorteo 2626

Chontico Noche
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Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 29 de agosto de 2026

El plan de premios de la jornada incluyó múltiples sorteos secos de alta denominación. A continuación se detallan los números y series ganadoras de las principales categorías de la noche:

(en minutos)

Al comprar un billete del Extra de Colombia, es fundamental contrastar los números jugados con los documentos oficiales emitidos por las entidades organizadoras para garantizar la total transparencia del proceso. Revisar directamente el boletín de resultados oficiales permite validar de forma segura el número del premio mayor, las series y los premios secos o aproximaciones. A continuación la imagen oficial del sorteo.

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¿Cuánto cuesta el Billete del Sorteo Extraordinario de Colombia?

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Puede adquirir su billete por $18.000 pesos.
A partir del 30 de diciembre del 2025, será de $20.000 pesos.

¿Cómo puedo ganar con el Extra de Colombia?

Se deben comparar los resultados publicados en nuestra página web (por sorteo), con el número y serie de su billete. Debe tener mínimo, la última cifra del premio mayor, pero también puede tener las dos últimas, las dos primeras, las dos del centro, las tres primeras, las tres últimas, entre otras aproximaciones que puede encontrar detrás del billete o en la página web.

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El valor de premio depende de las cifras y la serie que coincidan. Con los resultados de los secos puede ganar, sí coinciden solo el número o el número y serie.

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