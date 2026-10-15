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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 15 de octubre de 2026

Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 15 de octubre de 2026

Consulte todos los resultados de la Lotería de Bogotá del 15 de octubre de 2026 en su sorteo 2868.

Lotería de Bogotá.jpg
Lotería de Bogotá
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 15 de octubre de 2026 un nuevo sorteo en el que los participantes tuvieron la oportunidad de ganar importantes premios. El número ganador del premio mayor fue el XXXX, de la serie XXX.

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¿Cómo verificar los resultados de la Lotería de Bogotá?

Para comprobar si un billete resultó ganador en el sorteo 2868, los jugadores deben comparar el número de cuatro cifras y la serie con los resultados publicados por la Lotería de Bogotá en sus canales oficiales.

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Es importante revisar cuidadosamente ambos datos antes de iniciar cualquier trámite para reclamar un premio. También se recomienda consultar las condiciones y los plazos establecidos por la entidad para el cobro.

¿Cómo comprar la Lotería de Bogotá por internet?

Las personas interesadas en participar en próximos sorteos pueden adquirir sus billetes a través de internet, utilizando los canales habilitados por la entidad.

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El procedimiento consiste en ingresar a la página oficial de la Lotería de Bogotá, crear una cuenta o iniciar sesión y seleccionar el número de cuatro cifras y la serie deseados. Después, se debe elegir la cantidad de fracciones que se quiere comprar y realizar el pago mediante alguno de los métodos disponibles, como tarjeta débito, tarjeta de crédito o PSE.

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Antes de realizar la compra, se recomienda verificar que se está utilizando un canal autorizado.

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