Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 29 de octubre de 2026

La Lotería de Bogotá realizó un nuevo sorteo este jueves 29 de octubre de 2026, en el que los participantes tuvieron la oportunidad de ganar millonarios premios. En esta ocasión, el número ganador del premio mayor de $12.000 millones fue el XXXX, de la serie XXX.

Premios secos de la Lotería de Bogotá hoy 29 de octubre

Además del premio principal, la entidad entregó diferentes premios secos, con los que otros jugadores también tuvieron la posibilidad de llevarse importantes sumas de dinero. Estos premios incluyeron montos de $1.000 millones, $500 millones, $200 millones, $50 millones, $20 millones y $10 millones.

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Estos fueron los números ganadores de los premios secos:

Los jugadores deben revisar cuidadosamente tanto el número como la serie de sus billetes antes de iniciar cualquier trámite para reclamar un premio. También es importante consultar los requisitos y los plazos establecidos por la Lotería de Bogotá para hacer efectivo el cobro.



¿Cómo comprar la Lotería de Bogotá por internet?

Las personas interesadas en participar en los próximos sorteos pueden comprar sus billetes a través de internet, utilizando los canales digitales habilitados por la Lotería de Bogotá.

Para hacerlo, deben ingresar a la página oficial de la entidad, crear una cuenta o iniciar sesión si ya tienen un registro. Posteriormente, pueden seleccionar el número de cuatro cifras y la serie con los que desean participar.

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Una vez elegido el billete, el comprador debe indicar cuántas fracciones quiere adquirir y completar el pago mediante alguno de los métodos disponibles, entre ellos tarjeta débito, tarjeta de crédito o PSE.

De esta manera, los interesados pueden participar en los siguientes sorteos sin necesidad de desplazarse hasta un punto de venta físico.