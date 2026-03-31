Lotería de la Cruz Roja, resultado del último sorteo hoy martes 31 de marzo de 2026

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó en la noche del martes 31 de marzo de 2026 su sorteo número 3147, una jornada que volvió a captar la atención de miles de jugadores en el país. En esta edición estuvo en juego un premio mayor de $10.000 millones, además de una amplia estructura de premios secos y aproximaciones.

Premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja – sorteo 3147

El premio mayor de $10.000 millones cayó en el número XXXX de la serie XXX. Este resultado corresponde únicamente al sorteo realizado el 24 de marzo de 2026 y es el dato oficial válido para la verificación y pago de premios.De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2975 de 2004, los ganadores tienen un plazo máximo de 30 días calendario para reclamar su premio, siempre que presenten el billete original.

Resultado de los secos de la Lotería de la Cruz Roja

Además del premio mayor, el sorteo dejó el siguiente resultado en la categoría de Letra millonaria:

¿Cómo verificar si un billete salió ganador?

Para saber si un billete fue premiado, lo más importante es revisar con detalle el número y la serie y compararlos con los resultados oficiales publicados por la Lotería de la Cruz Roja Colombiana. No basta con acertar solo una parte del billete: en la mayoría de premios principales y secos, la coincidencia debe hacerse exactamente con la información oficial anunciada por la lotería.

¿A qué hora juega la Lotería de la Cruz Roja Colombiana?

La Lotería de la Cruz Roja se juega todos los martes entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo por Canal Uno.Los resultados oficiales también pueden consultarse a través de:El sitio web oficial de la loteríaSus redes sociales verificadasLa línea telefónica (1) 311 54 32, opción 0 o extensión 100.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de la Cruz Roja?

Para cobrar cualquier premio, los jugadores deben cumplir con varios requisitos básicos:



Presentar el billete original en buen estado

El documento no debe tener tachaduras ni enmendaduras

Presentar la cédula de ciudadanía para premios mayores y secos

En el caso de las aproximaciones, estas pueden reclamarse con distribuidores autorizados o directamente en las oficinas ubicadas en:



Avenida Carrera 68 No. 68 B-31

En cuanto al premio mayor, este se paga exclusivamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.

¿Cuánto dinero recibe realmente el ganador del premio mayor?

Aunque el premio anunciado es de $10.000 millones, el valor final que recibe el ganador cambia por cuenta de los descuentos de ley.

Descuentos aplicados al premio mayor

17 % de impuesto a ganadores: $1.190 millones

$1.190 millones 20 % de retención en la fuente, según la UVT vigente definida por la DIAN

Con estas deducciones, el valor neto aproximado que recibiría el ganador sería de $4.648 millones.

Recomendaciones para revisar los resultados oficiales

Las autoridades y operadores del sorteo recomiendan:



Verificar siempre los resultados en canales oficiales

Revisar cuidadosamente el número y la serie

No dejar pasar el plazo legal de 30 días para reclamar

Consultar fuentes confiables y hacer el trámite dentro del tiempo establecido es clave para asegurar el pago oportuno de cualquier premio. Si quieres, también te lo puedo dejar con un tono más periodístico de Blu Radio o más corto y mejor posicionado para Google Discover.