Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 16 de junio de 2026

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó este martes 16 de junio de 2026 su sorteo número 3157, en el que entregó un premio mayor de 7.000 millones de pesos a uno de los participantes. El número ganador del máximo premio fue el XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el resultado más esperado de la jornada.

Resultados de los premios secos de la Lotería de la Cruz Roja

Además del premio mayor, el sorteo contó con una amplia lista de premios secos en diferentes categorías, ofreciendo más oportunidades de ganar a los jugadores que participaron en todo el país.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de la Cruz Roja?

Las personas que resulten ganadoras deberán presentar el billete o fracción original en buen estado y sin modificaciones que puedan impedir su validación.

Los premios por aproximaciones al premio mayor pueden reclamarse a través de vendedores autorizados, distribuidores oficiales o directamente en las oficinas de la lotería.



Para cobrar el premio mayor y los premios secos, los ganadores también deben presentar su documento de identidad. En el caso del premio mayor, el cobro debe realizarse exclusivamente en la sede de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, ubicada en la Avenida Carrera 68 No. 68 B-31.

Horario del sorteo y dónde consultar los resultados

Los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja se realizan habitualmente entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo por Canal Uno.

Los resultados oficiales pueden consultarse a través de los canales digitales de la lotería, sus redes sociales y la línea telefónica (1) 311 5432, opción 0 o extensión 100.

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¿Cuánto dinero recibe realmente el ganador del premio mayor?

Aunque el premio anunciado para este sorteo fue de 7.000 millones de pesos, el ganador no recibe la totalidad del valor debido a los descuentos tributarios establecidos en Colombia.

Entre las deducciones se encuentra el impuesto a ganadores del 17 %, equivalente aproximadamente a 1.190 millones de pesos.

Además, se aplica una retención en la fuente del 20 % sobre la base gravable correspondiente a las primeras 48 UVT, de acuerdo con la normativa vigente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

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Después de aplicar estos descuentos, el ganador del premio mayor recibiría un valor neto cercano a los 4.648 millones de pesos, monto que sería depositado finalmente en su cuenta bancaria.