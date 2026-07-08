Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 8 de julio de 2026

La Lotería de Manizales realizó el miércoles 8 de julio de 2026 el sorteo número 4963, en el que entregó millonarios premios a los apostadores participantes. El premio mayor quedó en manos del billete con el número XXXX de la serie XXX, combinación que convirtió a un afortunado jugador en el principal ganador de la jornada.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Manizales

Además del premio mayor, el sorteo distribuyó premios secos en diferentes categorías:

La imagen oficial del sorteo 4963 reúne el número ganador del premio mayor, la serie favorecida, la ciudad donde fue despachado el billete ganador y el listado completo de los premios secos de $300 millones, $200 millones, $100 millones, $80 millones, $60 millones, $50 millones y $40 millones, de acuerdo con la publicación oficial de la Lotería de Manizales.

¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza sus sorteos habitualmente todos los miércoles en horario nocturno, entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m. No obstante, en fechas especiales o por situaciones extraordinarias, la entidad puede modificar la programación y trasladar el sorteo a otro día de la semana.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Manizales?

Los ganadores cuentan con un plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha del sorteo, para reclamar su premio. Vencido ese periodo, el derecho al cobro caduca.

Para realizar el trámite es necesario presentar:



El billete original, en buen estado y sin alteraciones.

La cédula de ciudadanía original.

Una copia ampliada al 150 % del documento de identidad.

El certificado del RUT, cuando se trate de premios de mayor valor.

Una lotería con más de 70 años de historia

Con más de siete décadas de trayectoria, la Lotería de Manizales se mantiene como una de las loterías más tradicionales de Colombia. Su amplia historia, junto con su esquema de premios, hace que miles de jugadores sigan cada semana los resultados de sus sorteos.

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Los participantes del sorteo 4963 deben verificar cuidadosamente el número y la serie de sus billetes, ya que ambos datos son indispensables para confirmar si obtuvieron alguno de los premios entregados.