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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 29 de mayo de 2026

Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 29 de mayo de 2026

El sorteo 5071 de la Lotería de Santander, realizado el viernes 29 de mayo de 2026 en Bucaramanga, revise el resultado del premio mayor de $6.500 millones y otros premios.

Lotería de Santander.jpg
Lotería de Santander //
Fotos: Lotería de Santander y Léxica Art.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de may, 2026

La Lotería de Santander realizó el sorteo número 5071 durante la noche del viernes 29 de mayo de 2026, una jornada que volvió a despertar la expectativa de miles de apostadores en Colombia. De acuerdo con los resultados oficiales, el premio mayor de $6.500 millones fue para el número XXXX de la serie XXX.

Premios secos de la Lotería de Santander sorteo 5071

Además del premio principal, la lotería entregó decenas de premios secos en distintas categorías.

Recomendaciones para verificar los resultados

La Lotería de Santander recomienda a los participantes revisar cuidadosamente su billete antes de iniciar cualquier trámite de cobro. Para evitar inconvenientes, es importante:

  • Verificar que coincidan tanto el número como la serie.
  • Consultar únicamente puntos de pago autorizados.
  • Confirmar los resultados a través de los canales oficiales.
  • Revisar el acta oficial del sorteo para garantizar la exactitud de la información.

¿Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería de Santander?

La próxima edición de la Lotería de Santander está programada para el 29 de mayo de 2026. Miles de jugadores volverán a participar con la esperanza de acertar el premio mayor y alguna de las múltiples categorías de premios secos que ofrece este tradicional sorteo colombiano.

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