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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 7 de abril de 2025

Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 7 de abril de 2025

Este martes se juega el sorteo 4750 de la Lotería del Huila, con un premio mayor de 2.000 millones de pesos que despierta expectativa entre los apostadores.

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