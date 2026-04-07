Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 7 de abril de 2025

La Lotería del Huila volvió a ser protagonista entre los sorteos tradicionales en Colombia durante la noche del martes 7 de abril de 2026, cuando se llevó a cabo el sorteo 4750. En esta edición, miles de jugadores estuvieron atentos al resultado oficial con la ilusión de quedarse con el premio mayor de $2.000 millones.

Como ocurre cada semana, este sorteo también entregó varios premios adicionales entre secos, premios sin serie y aproximaciones, ampliando así las posibilidades de ganar para quienes participaron con su billete o fracción.



Premio mayor de la Lotería del Huila – sorteo 4750

El premio mayor de $2.000 millones fue para el número 2875 de la serie 016. El billete que coincidió exactamente con esta combinación fue el ganador del premio principal.

Es importante tener en cuenta que, para reclamar este premio, deben coincidir tanto el número como la serie del billete.

Premios sin serie de la Lotería del Huila

Además del premio mayor, el sorteo 4750 dejó ganadores en otras modalidades:



¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Participar en la Lotería del Huila es un proceso sencillo. Los jugadores pueden comprar su billete completo o en fracciones en puntos de venta autorizados, especialmente a través de la red de PagaTodo, donde suelen estar disponibles diferentes números y series.

Uno de los puntos más importantes es conservar el billete en buen estado, ya que este documento es el único válido para reclamar cualquier premio en caso de resultar ganador.



¿Cuándo juega la Lotería del Huila?

La Lotería del Huila se juega todos los martes a las 11:00 de la noche, convirtiéndose en una de las citas fijas del calendario lotero en Colombia.

Además, quienes resulten ganadores deben tener presente que cuentan con un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar el premio. Después de ese tiempo, el derecho prescribe, por lo que siempre se recomienda revisar los resultados oficiales y hacer el proceso de cobro a tiempo.