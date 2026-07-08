Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 8 de julio de 2026

La Lotería del Meta realizó una nueva jornada de sorteos con millonarios premios para los jugadores en Colombia. En el sorteo número 3306, realizado el miércoles 8 de julio de 2026, el gran ganador de la noche fue el billete con el número XXXX de la serie XXX, que se llevó el premio mayor de la lotería.

Premios secos de la Lotería del Meta, sorteo 3306

Estos fueron los números ganadores de los premios secos entregados durante el sorteo del 8 de julio de 2026:

¿Cómo verificar si un billete de la Lotería del Meta fue ganador?

Para saber si un billete resultó premiado, los jugadores deben comprobar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales del sorteo.

Esta revisión es fundamental para confirmar la validez del premio y adelantar el proceso de reclamación correspondiente. También se recomienda consultar siempre los canales oficiales de la Lotería del Meta para evitar posibles errores o información falsa.

