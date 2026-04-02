Lotería del Meta, resultados del últimos sorteo hoy miércoles 1 de abril de 2026

La Lotería del Meta realizó en la noche del miércoles 1 de abril de 2025 su sorteo número 3292, una jornada que volvió a despertar la expectativa de miles de jugadores en distintas regiones de Colombia.



Premio mayor de la Lotería del Meta

El premio mayor de la noche fue para el número 9082 de la serie 025. Con esta combinación, el poseedor del billete ganador se convirtió en uno de los nuevos millonarios del país al quedarse con uno de los premios más destacados de esta reconocida lotería regional.

Premios secos de la Lotería del Meta – sorteo 3292

Además del premio principal, el sorteo entregó más de $7.200 millones en premios secos, distribuidos en diferentes categorías. Los billetes ganadores fueron reportados en ciudades como Bogotá, Medellín, Villavicencio, San Martín, Cali, Barranquilla, San José del Guaviare y Chiquinquirá, lo que evidencia el alcance nacional de este sorteo.



Seco de $300 millones

8201 – Serie 051

Seco de $200 millones

8547 – Serie 130

Secos de $100 millones

0378 – Serie 085

1964 – Serie 127

5313 – Serie 091

Secos de $50 millones

6076 – Serie 021

4109 – Serie 007

5806 – Serie 031

4547 – Serie 098

9027 – Serie 133

5549 – Serie 103

2040 – Serie 112

Secos de $20 millones

7399 – Serie 085

5799 – Serie 141

6103 – Serie 106

5407 – Serie 004

3813 – Serie 045

9619 – Serie 118

4554 – Serie 115

0309 – Serie 067

4951 – Serie 145

4307 – Serie 030

Secos de $10 millones

6654 – Serie 037

4493 – Serie 021

9797 – Serie 089

9326 – Serie 098

6898 – Serie 035

1074 – Serie 068

4979 – Serie 069

9647 – Serie 039

1115 – Serie 014

9785 – Serie 048

6122 – Serie 093

3629 – Serie 020

8125 – Serie 064

1137 – Serie 071

6020 – Serie 127

4853 – Serie 147

9707 – Serie 076

3788 – Serie 140

0066 – Serie 121

2358 – Serie 091

Importante: verifique solo con el resultado oficial

Estos resultados corresponden al listado oficial del sorteo y son los únicos que deben tenerse en cuenta al momento de revisar un billete. Para reclamar cualquier premio, es clave validar que tanto el número como la serie coincidan exactamente con los datos publicados por la lotería.



¿Dónde comprar la Lotería del Meta?

Los billetes de la Lotería del Meta pueden conseguirse en distintos puntos de venta autorizados, como tiendas, droguerías y supermercados en varias regiones del país.

Además, también existen plataformas digitales que permiten adquirirlos de forma rápida y segura desde cualquier lugar. Entre las opciones disponibles se encuentran:



Lottired

LotiColombia

Paga Todo

Estas alternativas facilitan la compra sin necesidad de desplazarse físicamente.



Una lotería que también aporta a la salud

Más allá de la ilusión de ganar un premio millonario, la Lotería del Meta también cumple una función social importante. Parte de los recursos obtenidos por la venta de billetes se destinan al fortalecimiento del sistema de salud del departamento.



Por eso, cada sorteo no solo representa una oportunidad para cambiar la vida de los ganadores, sino también una manera de apoyar programas y servicios que benefician a miles de ciudadanos en la región.