La Lotería del Quindío realizó su sorteo número 3026 durante la noche del jueves 26 de noviembre de 2026. En esta jornada, el número ganador del premio mayor fue el XXXX, de la serie XXX, combinación que entregó el premio principal del sorteo.

Premios secos de la Lotería del Quindío del 26 de noviembre

Además del premio mayor, la Lotería del Quindío entregó 37 premios secos, con montos que van desde los $10 millones hasta los $200 millones.

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Estos fueron los números y las series ganadoras de cada categoría:

¿Cuándo juega la Lotería del Quindío?

Los sorteos de la Lotería del Quindío se realizan todos los jueves a las 10:30 de la noche. En cada jornada se anuncian los números ganadores del premio mayor y de las diferentes categorías de premios secos.



Los resultados pueden consultarse a través de los canales oficiales de la entidad y las transmisiones autorizadas. Para comprobar si un billete obtuvo algún premio, es fundamental verificar tanto el número de cuatro cifras como la serie.

Asimismo, los interesados pueden consultar la transmisión del sorteo del jueves 26 de noviembre en el siguiente video:

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¿Cómo jugar la Lotería del Quindío?

Las personas interesadas en participar en los próximos sorteos de la Lotería del Quindío deben seguir estos pasos:



Elegir el número: seleccionar una combinación de cuatro cifras y una serie autorizada. Comprar el billete: adquirirlo con un lotero, en puntos de venta autorizados de Gana/Paga Todo o mediante los canales digitales oficiales de la lotería. Adquirir una fracción: elegir entre comprar el billete completo o una de sus fracciones disponibles. En caso de resultar ganador, el premio se entrega proporcionalmente a la participación adquirida.

Después de cada sorteo, se recomienda consultar los resultados en los canales oficiales y conservar el billete o la fracción, ya que estos documentos son necesarios para facilitar la reclamación de cualquier premio obtenido.