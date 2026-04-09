Lotería del Quindío, resultados del último sorteo hoy jueves 9 de abril de 2026

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La Lotería del Quindío volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del jueves 9 de abril de 2026 con la realización del sorteo número 3007. Como cada semana, este tradicional juego generó expectativa en distintas regiones del país gracias a su atractivo plan de premios y las múltiples oportunidades de ganar.
En esta jornada, el premio mayor de $2.000 millones fue el gran protagonista, dejando un nuevo millonario y consolidándose como uno de los incentivos más llamativos del sorteo. Además, se distribuyeron numerosos premios secos en diferentes categorías, ampliando las posibilidades de acierto para los participantes.
El número ganador del premio mayor de la Lotería del Quindío fue el número 5497 de la serie 178. Este resultado correspondió al premio mayor de $2.000 millones, uno de los más llamativos dentro del calendario habitual de esta tradicional lotería colombiana.
Además del premio principal, el sorteo entregó una amplia lista de premios secos:
Los resultados oficiales de la Lotería del Quindío deben consultarse únicamente a través de los canales institucionales autorizados y sus transmisiones en vivo. Esta verificación es fundamental para confirmar cualquier premio, validando tanto el número como la serie del billete.
Cabe recordar que solo los resultados publicados por medios oficiales son válidos para iniciar un proceso de reclamación.
El proceso de cobro depende del valor ganado y debe cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente en Colombia:
Premios menores a $5.000.000
Premios mayores a $5.000.000
Según la Ley 1393 de 2010, los premios pueden reclamarse hasta un año después de la fecha del sorteo.
La Lotería del Quindío realiza sus sorteos todos los jueves a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo para que los jugadores puedan seguir los resultados en tiempo real.
Los billetes oficiales pueden adquirirse a través de diferentes canales autorizados:
Para mayor información sobre resultados, premios y procesos, se recomienda consultar siempre los canales oficiales de la entidad.