Lotería del Quindío, resultados del último sorteo hoy jueves 9 de abril de 2026

La Lotería del Quindío volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del jueves 9 de abril de 2026 con la realización del sorteo número 3007. Como cada semana, este tradicional juego generó expectativa en distintas regiones del país gracias a su atractivo plan de premios y las múltiples oportunidades de ganar.

En esta jornada, el premio mayor de $2.000 millones fue el gran protagonista, dejando un nuevo millonario y consolidándose como uno de los incentivos más llamativos del sorteo. Además, se distribuyeron numerosos premios secos en diferentes categorías, ampliando las posibilidades de acierto para los participantes.



Premio mayor de la Lotería del Quindío

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Quindío fue el número 5497 de la serie 178. Este resultado correspondió al premio mayor de $2.000 millones, uno de los más llamativos dentro del calendario habitual de esta tradicional lotería colombiana.

Premios secos de la Lotería del Quindío

Además del premio principal, el sorteo entregó una amplia lista de premios secos:



Resultados oficiales y verificación

Los resultados oficiales de la Lotería del Quindío deben consultarse únicamente a través de los canales institucionales autorizados y sus transmisiones en vivo. Esta verificación es fundamental para confirmar cualquier premio, validando tanto el número como la serie del billete.

Cabe recordar que solo los resultados publicados por medios oficiales son válidos para iniciar un proceso de reclamación.



¿Cómo reclamar un premio?

El proceso de cobro depende del valor ganado y debe cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente en Colombia:



Premios menores a $5.000.000



Fotocopia de la cédula de ciudadanía

Billete original en buen estado

Sin enmendaduras ni alteraciones

Premios mayores a $5.000.000



Fotocopia de la cédula

Billete original

RUT actualizado

Certificación bancaria a nombre del ganador

Según la Ley 1393 de 2010, los premios pueden reclamarse hasta un año después de la fecha del sorteo.



¿Cuándo juega la Lotería del Quindío?

La Lotería del Quindío realiza sus sorteos todos los jueves a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo para que los jugadores puedan seguir los resultados en tiempo real.

¿Dónde comprar billetes?

Los billetes oficiales pueden adquirirse a través de diferentes canales autorizados:



Puntos de venta oficiales

Agencias físicas

Plataformas virtuales autorizadas

Club de Abonados

Oficinas de la Lotería del Quindío

Para mayor información sobre resultados, premios y procesos, se recomienda consultar siempre los canales oficiales de la entidad.