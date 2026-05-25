Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy lunes 25 de mayo de 2026

La Lotería del Tolima realizó en la noche del lunes 23 de mayo de 2026 su sorteo número 4171, una jornada que volvió a despertar la expectativa de miles de apostadores en Colombia. De acuerdo con los resultados oficiales, el premio mayor de $3.000 millones correspondió al número XXXX de la serie XXX. El afortunado ganador se llevó el principal premio de esta tradicional lotería colombiana.

El billete de la Lotería del Tolima tiene un valor de $12.000 y está dividido en tres fracciones de $4.000 cada una. Puede adquirirse en los puntos Gana Gana y en más de 10.000 puntos autorizados en todo el país, incluidos establecimientos de Efecty, Gelsa y Codesa.

Resultados de los premios secos de la Lotería del Tolima

Además del premio mayor, el sorteo entregó una amplia variedad de premios secos. Por ello, la recomendación para los jugadores es verificar cuidadosamente tanto el número como la serie de su billete.

¿Cuándo juega la Lotería del Tolima?

La Lotería del Tolima realiza sus sorteos todos los lunes a las 10:30 p. m.. Cuando el lunes coincide con un día festivo, el sorteo se traslada al martes en el mismo horario. La transmisión oficial puede seguirse a través del canal P&C de Ibagué y en la página oficial de Facebook de la lotería.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Tolima?

Los ganadores deben presentar el billete o la fracción ganadora, ya sea en formato físico o virtual, en las oficinas de la Lotería del Tolima o en la agencia distribuidora donde fue vendido el número premiado. Las aproximaciones pueden cobrarse directamente con el lotero o en los puntos autorizados.

Para premios inferiores a $5 millones, es necesario diligenciar los datos personales en el respaldo del billete y adjuntar una copia de la cédula de ciudadanía.

Publicidad

En el caso de premios superiores a $5 millones, además del billete y el documento de identidad, se debe presentar el formato de identificación de ganadores, el formato de verificación de datos, el RUT y una certificación bancaria. El pago de estos premios se realiza exclusivamente mediante transferencia bancaria.

Antes de reclamar cualquier premio, la entidad recomienda comparar el billete con los resultados oficiales del sorteo 4171 para confirmar correctamente el número y la serie ganadores.