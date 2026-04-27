Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy lunes 27 de abril de 2026

La Lotería del Tolima llevó a cabo su sorteo número 4166 en la noche del lunes 27 de abril de 2026, una jornada que volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia por su atractivo plan de premios. El resultado principal dejó como ganador al número XXXX de la serie XXX, otorgando el premio mayor de $3.500 millones, uno de los más destacados dentro del calendario semanal de sorteos en el país.



Premios secos de la Lotería del Tolima – 27 de abril de 2026

Además del premio mayor, la entidad entregó más de $13.400 millones en premios, distribuidos en diferentes categorías:

La Lotería del Tolima presentó su renovado plan de premios para el sorteo 4167 del 27 de abril de 2026, destacando un atractivo premio mayor de $3.500 millones y una amplia bolsa que supera los $13.400 millones en premios. La imagen resume los principales incentivos del sorteo, incluyendo categorías como el “Gordo de la Suerte”, el “Tren de la Fortuna” y otros premios millonarios que convierten este juego en uno de los más llamativos para los apostadores en Colombia.



Precio del billete de la Lotería del Tolima

Para quienes desean participar en este sorteo tradicional, estos son los valores oficiales:



$12.000 el billete completo

el billete completo $4.000 la fracción (tres por billete)

Los billetes pueden adquirirse en puntos Gana Gana y en más de 10.000 puntos autorizados en todo el país, incluyendo redes como Efecty, Gelsa y Codesa.



¿Cuándo juega la Lotería del Tolima?

Este sorteo se realiza todos los lunes a las 10:30 p. m. En caso de que el lunes sea festivo, el juego se traslada al martes en el mismo horario. La transmisión oficial se emite a través del canal P&C de Ibagué y también en la página de Facebook de la lotería.

¿Cómo reclamar un premio?

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar el billete o fracción, ya sea en formato físico o digital, en puntos autorizados o en oficinas oficiales.

Premios inferiores a $5 millones:



Datos diligenciados en el respaldo del billete

Copia de la cédula

Premios superiores a $5 millones:



Billete original

Copia de la cédula

Formularios de verificación

RUT

Certificación bancaria

En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria. Por su parte, las aproximaciones pueden cobrarse directamente con el lotero o en puntos autorizados.