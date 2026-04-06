Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy lunes 6 de abril de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Lotería del Tolima volvió a captar la atención de miles de jugadores durante la noche del lunes 6 de abril de 2026, fecha en la que se realizó el sorteo número 4164. En esta edición, los apostadores estuvieron pendientes del resultado oficial motivados por un premio mayor de $3.500 millones, una de las bolsas más destacadas dentro del calendario semanal de loterías en Colombia.
El premio mayor de $3.500 millones fue para el número 1769 de la serie 150. El poseedor de este billete se convirtió en uno de los grandes ganadores de la jornada y se llevó uno de los premios más importantes de la semana en el país.
Quienes deseen jugar este sorteo tradicional deben tener en cuenta los valores oficiales del billete:
La lotería puede adquirirse en puntos Gana Gana y en más de 10.000 puntos autorizados en todo el país, incluyendo redes como Efecty, Gelsa y Codesa.
La Lotería del Tolima se juega todos los lunes a las 10:30 p. m.. Si el lunes coincide con un día festivo, el sorteo se traslada al martes en el mismo horario. La transmisión oficial puede seguirse a través del canal P&C de Ibagué y también por la fan page oficial en Facebook, donde se publican los resultados para su verificación.
Para reclamar cualquier premio, el ganador debe presentar el billete o fracción, ya sea en formato físico o virtual, en las oficinas de la lotería o en el punto donde fue adquirido.
Se debe presentar:Datos diligenciados en el respaldo del billeteCopia de la cédula
Se debe entregar:
En estos casos, el pago se realiza únicamente mediante transferencia bancaria. Por su parte, las aproximaciones pueden cobrarse directamente con el lotero o en puntos autorizados.Con un premio mayor multimillonario y una estructura amplia de premios secos, la Lotería del Tolima se mantiene como una de las loterías más llamativas para quienes cada semana prueban suerte en los sorteos tradicionales de Colombia.