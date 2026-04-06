Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy lunes 6 de abril de 2026

La Lotería del Tolima volvió a captar la atención de miles de jugadores durante la noche del lunes 6 de abril de 2026, fecha en la que se realizó el sorteo número 4164. En esta edición, los apostadores estuvieron pendientes del resultado oficial motivados por un premio mayor de $3.500 millones, una de las bolsas más destacadas dentro del calendario semanal de loterías en Colombia.

Premio mayor de la Lotería del Tolima – Sorteo 4164

El premio mayor de $3.500 millones fue para el número 1769 de la serie 150. El poseedor de este billete se convirtió en uno de los grandes ganadores de la jornada y se llevó uno de los premios más importantes de la semana en el país.

Premios secos de la Lotería del Tolima del 6 de abril de 2026

Precio del billete de la Lotería del Tolima

Quienes deseen jugar este sorteo tradicional deben tener en cuenta los valores oficiales del billete:



$12.000 el billete completo

$4.000 la fracción (tres por billete)

La lotería puede adquirirse en puntos Gana Gana y en más de 10.000 puntos autorizados en todo el país, incluyendo redes como Efecty, Gelsa y Codesa.

¿Cuándo juega la Lotería del Tolima?

La Lotería del Tolima se juega todos los lunes a las 10:30 p. m.. Si el lunes coincide con un día festivo, el sorteo se traslada al martes en el mismo horario. La transmisión oficial puede seguirse a través del canal P&C de Ibagué y también por la fan page oficial en Facebook, donde se publican los resultados para su verificación.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Tolima?

Para reclamar cualquier premio, el ganador debe presentar el billete o fracción, ya sea en formato físico o virtual, en las oficinas de la lotería o en el punto donde fue adquirido.

Premios inferiores a $5 millones

Se debe presentar:Datos diligenciados en el respaldo del billeteCopia de la cédula

Premios superiores a $5 millones

Se debe entregar:



Billete origina

lCopia de la cédula

Formularios de identificación y verificación

RUT

Certificación bancaria

En estos casos, el pago se realiza únicamente mediante transferencia bancaria. Por su parte, las aproximaciones pueden cobrarse directamente con el lotero o en puntos autorizados.Con un premio mayor multimillonario y una estructura amplia de premios secos, la Lotería del Tolima se mantiene como una de las loterías más llamativas para quienes cada semana prueban suerte en los sorteos tradicionales de Colombia.