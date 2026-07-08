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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 8 de julio de 2026

Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 8 de julio de 2026

La Lotería del Valle realizó su sorteo 4856 este 8 de julio de 2026 con un premio mayor de $9.000 millones, dejando diversos resultados este miércoles.

Mujer y la Lotería del Valle de fondo.jpg
Lotería del Valle //
Fotos: Facebook Lotería del Valle - Unplash
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de jul, 2026

La Lotería del Valle realizó el miércoles 8 de julio de 2026 su sorteo 4856, una jornada que volvió a despertar la expectativa de miles de jugadores en todo el país. En esta ocasión, el Premio Mayor de $9.000 millones quedó en manos del billete con el número XXXX de la serie XXX.

Premios secos del sorteo 4856

Además del premio principal, la lotería entregó varios premios secos de diferentes categorías, ampliando las oportunidades para los participantes.

Revise cuidadosamente su billete

Los jugadores deben verificar tanto el número como la serie de su billete para confirmar si obtuvieron alguno de los premios del sorteo. La relación oficial de ganadores puede consultarse a través de los canales oficiales de la Lotería del Valle.

Asimismo, quienes deseen revivir la transmisión podrán ver el video completo correspondiente al sorteo realizado el 8 de julio de 2026.

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