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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / MiLoto, resultado del lunes festivo 12 de octubre de 2026

MiLoto, resultado del lunes festivo 12 de octubre de 2026

Estos fueron los números que dejó el sorteo 622 de MiLoto este lunes festivo, 12 de octubre.

Imagen realizada con el logo oficial de MiLoto
Resultados de MiLoto hoy
Foto: Elaboración propia a partir del logo oficial de MiLoto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de oct, 2026

MiLoto realiza este lunes, 12 de octubre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar la combinación de cinco números para acceder al premio mayor.

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La combinación ganadora del sorteo de MiLoto de este lunes festivo, 12 de octubre de 2026 es:

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MiLoto es un juego en el que los participantes seleccionan una combinación de cinco números. La mecánica contempla premios para quienes acierten desde dos hasta los cinco números de la combinación sorteada.

¿De cuánto es el acumulado de MiLoto?

Para este lunes festivio, 12 de octubre de 2026, el acumulado de MiLoto era de $160 millones. Los participantes pueden verificar sus tiquetes y comparar los números registrados con los resultados oficiales antes de reclamar cualquier premio.

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