Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy miércoles 27 de mayo de 2026

El chance Paisita Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más populares y consultados en Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de personas siguen diariamente los resultados oficiales transmitidos por Teleantioquia. Su reconocimiento se mantiene gracias a las diferentes modalidades de apuesta disponibles y a las nuevas alternativas que han ampliado las posibilidades de ganar para los jugadores frecuentes.



Número ganador de Paisita Noche del 27 de mayo de 2026

Según los resultados oficiales del sorteo realizado este miércoles 27 de mayo de 2026, la combinación ganadora fue la siguiente:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Desde 2025, el juego incorporó la modalidad de la quinta balota, una opción adicional que complementa la apuesta principal y permite acceder a premios más altos cuando coincide con otras cifras del resultado oficial. Esta novedad ha generado mayor interés entre los apostadores, quienes ahora cuentan con más oportunidades de obtener ganancias.



¿A qué hora juega Paisita Noche?

Los sorteos de Paisita Noche se realizan todos los días, aunque el horario cambia según la jornada:



De lunes a sábado : 6:00 p. m.

: 6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Las apuestas pueden hacerse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida. Para acceder al premio mayor es necesario acertar el número exacto en el mismo orden anunciado oficialmente.

Modalidades de apuesta de Paisita Noche

El juego ofrece diferentes formas de participación para adaptarse a las preferencias de cada apostador:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana acertando las cuatro cifras exactas en el orden oficial.

se gana acertando las cuatro cifras exactas en el orden oficial. Combinado de cuatro cifras: premia acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

premia acertar las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: permite ganar acertando las tres últimas cifras en cualquier orden.

permite ganar acertando las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: se obtiene premio acertando las dos últimas cifras exactas.

se obtiene premio acertando las dos últimas cifras exactas. Una cifra o uña: premia acertar únicamente la última cifra del resultado.

premia acertar únicamente la última cifra del resultado. Quinta balota: modalidad adicional que incrementa las posibilidades de obtener mayores premios.

Quinta balota: la novedad del juego

La quinta balota se convirtió en una de las principales innovaciones de Paisita Noche desde su llegada en 2025. Esta modalidad agrega una cifra adicional al sorteo y ofrece premios complementarios cuando coincide con otras apuestas realizadas por el jugador.

Su implementación ha despertado un mayor interés entre quienes participan diariamente en este chance, al brindar nuevas alternativas para potenciar las ganancias.



Requisitos para reclamar premios

El proceso de cobro depende del valor del premio obtenido, aunque todos los ganadores deben presentar algunos documentos básicos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Premios menores a 48 UVT

Solo requieren la documentación básica para realizar el cobro.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos anteriores, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT en los puntos autorizados.



Premios superiores a 182 UVT

Los ganadores deben presentar una certificación bancaria con vigencia máxima de 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.