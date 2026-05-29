Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 29 de mayo de 2026

Miles de jugadores en Colombia siguen cada noche los resultados del chance Paisita Noche, uno de los sorteos más consultados del país y con amplia audiencia en Antioquia gracias a su transmisión oficial. El juego se ha mantenido entre los favoritos de los apostadores por sus diferentes modalidades y por las nuevas opciones que aumentan las posibilidades de ganar.

Número ganador de Paisita Noche del 29 de mayo de 2026

Según los resultados oficiales del sorteo realizado este viernes 29 de mayo de 2026, la combinación ganadora fue la siguiente: 6894.



Dos últimas cifras: 94.

Tres últimas cifras: 894.

Durante 2025, Paisita Noche incorporó la modalidad de la quinta balota, una alternativa adicional que complementa la apuesta principal y entrega premios extra cuando coincide con otras cifras del resultado oficial. Esta actualización ha despertado un mayor interés entre quienes participan diariamente en el sorteo.

Horario oficial del sorteo Paisita Noch

El chance Paisita Noche realiza sus sorteos todos los días, aunque los horarios cambian según la fecha:



De lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada por cada jugador. Para obtener el premio mayor, es necesario acertar el número exacto en el mismo orden en que es anunciado oficialmente.

Modalidades de apuesta disponibles

Paisita Noche ofrece varias alternativas de juego para ajustarse a las preferencias de los apostadores y brindar más oportunidades de participación.



Cuatro cifras directo o superpleno Esta modalidad premia a quienes acierten las cuatro cifras exactas en el mismo orden del resultado oficial del sorteo. Combinado de cuatro cifras Permite ganar acertando las cuatro cifras, sin importar el orden en el que hayan salido.



Tres cifras directo El jugador debe acertar las tres últimas cifras en el orden exacto del resultado oficial.



Combinado de tres cifras Entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden, aunque estén en diferente orden.



Dos cifras o pata La apuesta gana si se aciertan las dos últimas cifras exactas del número sorteado.



Una cifra o uña En esta modalidad basta con acertar únicamente la última cifra del resultado oficial.



Quinta balota: la apuesta que amplió las posibilidades de ganar

La quinta balota se convirtió en una de las principales novedades de Paisita Noche desde su implementación en 2025. Esta modalidad añade una cifra adicional al sorteo y permite acceder a premios complementarios cuando coincide con otras apuestas realizadas por el participante.

La incorporación de esta opción ha generado un aumento en el interés de los jugadores frecuentes, ya que ofrece nuevas alternativas para incrementar las ganancias y diversificar las formas de participación.

¿Cómo reclamar los premios de Paisita Noche?

El proceso para cobrar los premios del chance depende del valor ganado. Sin embargo, todos los apostadores deben presentar algunos documentos básicos para iniciar el trámite.

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Documentos obligatorios

Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Cobro de premios según el valor ganado