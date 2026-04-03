Resultado de Caribeña Noche, último sorteo hoy viernes 3 de abril de 2026

El chance Caribeña Noche se mantiene como uno de los sorteos más consultados en Colombia, reuniendo cada noche a miles de jugadores que revisan los resultados oficiales con la ilusión de acertar la combinación ganadora. Su frecuencia diaria y la variedad de modalidades de apuesta lo han convertido en una de las opciones más seguidas dentro del chance en el país.



Resultado oficial del Caribeña Noche del 3 de abril de 2026

En el sorteo realizado el viernes 3 de abril de 2026, el resultado oficial del Caribeña Noche fue: 7945 - 1.



Número ganador: 7945.

Dos últimas cifras: 45.

Tres últimas cifras: 945.

Quinta balota: 1.

Estos son los datos más recientes reportados para este sorteo y son los que deben tener en cuenta quienes jugaron esa fecha.

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El Caribeña Noche se juega todos los días del año, lo que les permite a los apostadores participar de manera constante.

Por lo general, los resultados oficiales se conocen después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo. Esa franja horaria suele concentrar la mayor atención de los jugadores, que esperan confirmar si su número salió favorecido.



Modalidades de apuesta en Caribeña Noche

Uno de los aspectos que explica la popularidad de este sorteo es la variedad de opciones disponibles al momento de apostar. Esto permite que cada jugador elija la modalidad que más se ajuste a su forma de jugar.

Entre las más utilizadas están:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número exacto en el orden correcto.

acertar el número exacto en el orden correcto. Cuatro cifras combinado: acertar el número sin importar el orden.

acertar el número sin importar el orden. Tres cifras directo: acertar exactamente las tres últimas cifras.

acertar exactamente las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: acertar esas cifras en cualquier posición.

acertar esas cifras en cualquier posición. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden.

acertar las dos últimas cifras en orden. Una cifra (uña): acertar el último dígito.

Gracias a estas alternativas, el Caribeña Noche sigue siendo un juego versátil y atractivo para diferentes perfiles de apostadores.



Valor de las apuestas en Caribeña Noche

Otro de los factores que ha impulsado su popularidad es que se trata de un sorteo accesible para distintos presupuestos.

Los valores habituales de apuesta son:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos

Este rango permite participar con montos bajos o ajustar la inversión según la estrategia de cada jugador.



Cómo jugar Caribeña Noche en línea en Colombia

Con el crecimiento de las plataformas digitales, el Caribeña Noche también puede jugarse por internet a través de operadores autorizados en Colombia y bajo regulación de Coljuegos.



El proceso para jugar en línea suele ser sencillo:



Registrarse en una plataforma autorizada. Validar la identidad del usuario. Recargar saldo con medios como PSE u otras opciones electrónicas. Elegir el sorteo Caribeña Noche. Seleccionar el número y la modalidad de apuesta. Confirmar la jugada.

Esta opción les permite a los usuarios jugar desde cualquier lugar y consultar los resultados de manera rápida y segura.

Últimos resultados del Caribeña Noche

Revisar los números recientes es una práctica común entre quienes siguen este sorteo de forma diaria. Estos fueron algunos de los últimos resultados del Caribeña Noche:



2 de abril de 2026: 3994 - 3.

3994 - 3. 1 de abril de 2026: 8401

8401 31 de marzo de 2026: 8155 - 2

8155 - 2 30 de marzo de 2026: 3346 - 6

3346 - 6 29 de marzo de 2026: 3880 - 3

Para evitar confusiones, se recomienda verificar siempre el resultado más reciente y oficial antes de validar cualquier apuesta o reclamar un premio.