Resultado de Paisita Noche, último sorteo hoy viernes 3 de marzo de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El chance Paisita Noche se mantiene como uno de los sorteos más consultados en Antioquia, con miles de jugadores que diariamente revisan los resultados oficiales con la expectativa de acertar la combinación ganadora. Su popularidad se explica por la facilidad para participar, el bajo costo de las apuestas y la variedad de modalidades disponibles.
En el sorteo realizado el viernes 3 de abril de 2026, el resultado oficial del Paisita Noche fue: 0989.
Este resultado corresponde al sorteo más reciente y es el que deben tener en cuenta los jugadores al momento de verificar sus apuestas.
Desde 2025, el juego incorporó la llamada quinta balota, una opción adicional pensada para aumentar el atractivo del sorteo. Esta modalidad permite incrementar el valor potencial del premio en caso de acertar las cuatro cifras.
Sin embargo, el sistema tradicional se mantiene sin cambios, por lo que los jugadores pueden decidir si activan o no esta opción, conservando una experiencia flexible según sus preferencias.
El funcionamiento del Paisita Noche es sencillo. El jugador debe seleccionar un número, definir la modalidad de apuesta y esperar la publicación de los resultados oficiales.
Uno de sus principales atractivos es el costo accesible, con apuestas que suelen ir desde $500 hasta $25.000, lo que permite la participación de un amplio público.
El sorteo se realiza en los siguientes horarios:
En estas franjas se concentra la mayor cantidad de consultas, ya que los usuarios verifican si resultaron ganadores.
El juego ofrece diversas opciones que se adaptan a diferentes estrategias:
Esta variedad permite que cada jugador elija el nivel de riesgo y premio que desea.
El chance en Colombia está regulado por Coljuegos, entidad que supervisa la legalidad del sector. Entre los operadores autorizados se encuentran:
Estas plataformas permiten registrarse, validar identidad y realizar recargas mediante PSE o transferencias, facilitando el acceso al juego desde cualquier lugar.
Para cobrar un premio es indispensable presentar:
Según el monto ganado, se aplican condiciones adicionales:
Estos requisitos garantizan la transparencia y el cumplimiento de la normativa.
Los jugadores suelen seguir de cerca los resultados recientes. Estos han sido algunos de los números ganadores más recientes:
Se recomienda siempre verificar los resultados a través de canales oficiales antes de realizar cualquier reclamación.