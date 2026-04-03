Resultado de Paisita Noche, último sorteo hoy viernes 3 de marzo de 2026

El chance Paisita Noche se mantiene como uno de los sorteos más consultados en Antioquia, con miles de jugadores que diariamente revisan los resultados oficiales con la expectativa de acertar la combinación ganadora. Su popularidad se explica por la facilidad para participar, el bajo costo de las apuestas y la variedad de modalidades disponibles.



Resultado oficial del Paisita Noche – 3 de abril de 2026

En el sorteo realizado el viernes 3 de abril de 2026, el resultado oficial del Paisita Noche fue: 0989.



Número ganador: 0989.

Dos últimas cifras: 89.

Tres últimas cifras: 989.

Este resultado corresponde al sorteo más reciente y es el que deben tener en cuenta los jugadores al momento de verificar sus apuestas.



Quinta balota del Paisita Noche: la modalidad adicional

Desde 2025, el juego incorporó la llamada quinta balota, una opción adicional pensada para aumentar el atractivo del sorteo. Esta modalidad permite incrementar el valor potencial del premio en caso de acertar las cuatro cifras.

Sin embargo, el sistema tradicional se mantiene sin cambios, por lo que los jugadores pueden decidir si activan o no esta opción, conservando una experiencia flexible según sus preferencias.



¿Cómo se juega el chance Paisita Noche?

El funcionamiento del Paisita Noche es sencillo. El jugador debe seleccionar un número, definir la modalidad de apuesta y esperar la publicación de los resultados oficiales.

Uno de sus principales atractivos es el costo accesible, con apuestas que suelen ir desde $500 hasta $25.000, lo que permite la participación de un amplio público.



Horario del sorteo Paisita Noche

El sorteo se realiza en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

En estas franjas se concentra la mayor cantidad de consultas, ya que los usuarios verifican si resultaron ganadores.



Modalidades de apuesta del Paisita Noche

El juego ofrece diversas opciones que se adaptan a diferentes estrategias:



Cuatro cifras directo o superpleno

Combinado cuatro cifras

Tres cifras directo

Combinado tres cifras

Dos cifras o pata

Una cifra o uña

Esta variedad permite que cada jugador elija el nivel de riesgo y premio que desea.

Chance en línea en Colombia: dónde apostar legalmente

El chance en Colombia está regulado por Coljuegos, entidad que supervisa la legalidad del sector. Entre los operadores autorizados se encuentran:



Paga Todo

Gana

Su Red

Apuestas Cúcuta 75

Estas plataformas permiten registrarse, validar identidad y realizar recargas mediante PSE o transferencias, facilitando el acceso al juego desde cualquier lugar.



Requisitos para reclamar premios del Paisita Noche

Para cobrar un premio es indispensable presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad y copia

Según el monto ganado, se aplican condiciones adicionales:



Menos de 48 UVT: documentación básica

documentación básica Entre 48 y 181 UVT: formulario SIPLAFT

formulario SIPLAFT Desde 182 UVT: certificación bancaria vigente

Estos requisitos garantizan la transparencia y el cumplimiento de la normativa.



Últimos resultados del Paisita Noche

Los jugadores suelen seguir de cerca los resultados recientes. Estos han sido algunos de los números ganadores más recientes:



2 de abril de 2026: 1452.

1452. 1 de abril de 2026: 1303

1303 31 de marzo de 2026: 8830

8830 30 de marzo de 2026: 4207

4207 29 de marzo de 2026: 1857

Se recomienda siempre verificar los resultados a través de canales oficiales antes de realizar cualquier reclamación.