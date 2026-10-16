Sinuano Noche, resultado del sorteo hoy viernes 16 de octubre de 2026

Cada noche, miles de participantes consultan los resultados oficiales del Sinuano Noche para comprobar si sus números coinciden con alguna de las combinaciones ganadoras.

El sorteo también cuenta con la denominada quinta balota, incorporada en 2025 como una alternativa adicional dentro de las opciones disponibles para los jugadores.

Publicidad

¿Cuál fue el número ganador del Sinuano Noche hoy?

El resultado del Sinuano Noche de este viernes 16 de octubre de 2026 fue XXXX. Los participantes pueden comparar este resultado con las cifras de sus tiquetes para determinar si obtuvieron algún premio.

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Para confirmar una apuesta ganadora, es importante revisar las cifras y la modalidad seleccionada en el tiquete frente al resultado oficial.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

¿Qué es la quinta balota del Sinuano Noche?

La quinta balota del Sinuano Noche es una cifra adicional que complementa el resultado principal del sorteo.

Publicidad

Esta modalidad fue incorporada en 2025 y amplió las alternativas disponibles para los participantes. Dependiendo de las condiciones establecidas para cada apuesta, la coincidencia con esta cifra puede permitir acceder a premios adicionales.

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche realiza sorteos todos los días y sus resultados suelen conocerse después de las 10:30 p. m.

Publicidad

Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, de acuerdo con la modalidad seleccionada y el monto que decidan jugar.

¿Cuáles son las modalidades de apuesta del Sinuano Noche?

El Sinuano Noche cuenta con diferentes modalidades de apuesta, determinadas por la cantidad de cifras que se buscan acertar y el orden en que aparecen en el resultado.

Publicidad

Cuatro cifras directo o superpleno : consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

: consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

exige acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: premia el acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

premia el acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata : consiste en acertar las dos cifras finales del número ganador.

: consiste en acertar las dos cifras finales del número ganador. Una cifra o uña: permite ganar al acertar únicamente la última cifra del resultado oficial.

¿Cómo reclamar los premios del Sinuano Noche?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto obtenido. En todos los casos, el ganador debe presentar la documentación exigida por el operador.

Documentos obligatorios

Para realizar el cobro se debe presentar:

Publicidad

Tiquete original, debidamente diligenciado y sin tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:

Premios menores a 48 UVT : se exige únicamente la documentación básica.

: se exige únicamente la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT : además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado. Premios superiores a 182 UVT: se deben presentar los documentos básicos, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días.

Los resultados oficiales permiten confirmar si una apuesta fue ganadora y avanzar con el respectivo proceso de cobro. Por esta razón, se recomienda conservar el tiquete original y verificar las condiciones vigentes antes de reclamar cualquier premio.