Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 25 de mayo de 2026

La consulta de los resultados del chance Sinuano Noche sigue siendo una de las actividades más habituales entre los jugadores de la Costa Caribe colombiana. Este sorteo mantiene una alta popularidad en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Atlántico gracias a sus diferentes modalidades de apuesta y a las múltiples opciones de premio disponibles para los participantes.

A lo largo de los años, el juego ha incorporado nuevas dinámicas para ampliar las posibilidades de acierto y ofrecer más alternativas a quienes participan diariamente en este chance.



Número ganador de Sinuano Noche del 25 de mayo de 2026

En el sorteo realizado el lunes 25 de mayo de 2026, los resultados oficiales fueron los siguientes:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Quinta balota en Sinuano Noche: una opción adicional

Desde 2025, Sinuano Noche incorporó la modalidad de quinta balota o número adicional. Esta alternativa complementa el resultado principal del sorteo y brinda la posibilidad de acceder a premios adicionales cuando coincide con las cifras apostadas.

La implementación de esta opción ha despertado un mayor interés entre los jugadores, ya que amplía las combinaciones disponibles y genera nuevas oportunidades de ganar.



¿A qué hora juega Sinuano Noche?

El sorteo de Sinuano Noche se realiza todos los días y los resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 p. m.

Los valores de apuesta van desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada y del monto que cada jugador decida invertir.



Modalidades de apuesta de Sinuano Noche

Este chance ofrece varias formas de participación para adaptarse a las preferencias de cada apostador:



Cuatro cifras directo o superpleno: premia a quien acierte las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado oficial.

premia a quien acierte las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado oficial. Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras sin importar el orden en que aparezcan.

permite ganar al acertar las cuatro cifras sin importar el orden en que aparezcan. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto del sorteo.

consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado de tres cifras: premia a quienes coinciden con las tres últimas cifras en cualquier posición.

premia a quienes coinciden con las tres últimas cifras en cualquier posición. Dos cifras o pata: la apuesta se enfoca en acertar únicamente las dos últimas cifras del número ganador.

la apuesta se enfoca en acertar únicamente las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña: el jugador obtiene premio si coincide con la última cifra del resultado oficial.

Requisitos para reclamar premios de Sinuano Noche

El proceso de cobro varía según el valor del premio obtenido, aunque todos los ganadores deben presentar la documentación básica requerida.

Documentos necesarios



Tiquete original diligenciado y sin tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

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