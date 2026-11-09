Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 9 de noviembre de 2026

El Sinuano Noche es uno de los juegos de azar con mayor reconocimiento entre los apostadores de la región Caribe colombiana. Su oferta incluye distintas formas de participar y la posibilidad de obtener premios al acertar las cuatro cifras o algunas de las terminaciones del número ganador.

Resultado del Sinuano Noche hoy lunes 9 de noviembre de 2026

El resultado oficial del sorteo de este domingo es el . Los jugadores podrán verificar las cifras ganadoras y compararlas con sus tiquetes una vez se conozca la combinación oficial.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

La consulta también está disponible en los canales autorizados y en los puntos de venta oficiales.

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¿Qué es la quinta balota del Sinuano Noche?

La quinta balota es una cifra adicional que acompaña el resultado principal del sorteo. Esta opción fue incorporada durante 2025 y amplió las alternativas de participación para los apostadores.

Su función es complementar la combinación ganadora y permitir nuevas posibilidades de premio cuando coincide con la selección realizada por el jugador, según las condiciones del juego.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se sortea todos los días y sus resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 p. m.

El valor de las apuestas depende de la modalidad seleccionada. Los participantes pueden jugar desde $500 hasta $25.000.

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¿Cuáles son las modalidades de apuesta?

El juego cuenta con seis alternativas para quienes buscan acertar el número completo o sus últimas cifras:



Cuatro cifras directo o superpleno : exige acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado oficial.

: exige acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado oficial. Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo : requiere coincidir con las tres últimas cifras en la secuencia exacta.

: requiere coincidir con las tres últimas cifras en la secuencia exacta. Combinado de tres cifras: premia el acierto de las tres cifras finales, aunque aparezcan en otro orden.

premia el acierto de las tres cifras finales, aunque aparezcan en otro orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar los dos últimos números.

consiste en acertar los dos últimos números. Una cifra o uña: entrega premio cuando coincide únicamente el último dígito.

¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

Los ganadores deben presentar los documentos exigidos por el operador en los puntos autorizados. Los requisitos básicos son:



Tiquete original diligenciado y sin tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

La documentación adicional depende del monto obtenido:



Premios inferiores a 48 UVT : únicamente se requiere la documentación básica.

: únicamente se requiere la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: también se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

también se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado. Premios superiores a 182 UVT: se exige la documentación básica, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días.

Con sorteos diarios, seis modalidades de apuesta y la quinta balota como alternativa adicional, el Sinuano Noche mantiene su presencia entre los juegos de chance consultados por los apostadores en Colombia.