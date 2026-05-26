Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy martes 26 de mayo de 2026

El chance Sinuano Noche continúa siendo uno de los juegos de azar más seguidos en la Costa Caribe colombiana. Cada día, miles de apostadores en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Atlántico consultan los resultados oficiales con la esperanza de acertar alguna de las modalidades disponibles y obtener un premio.

Número ganador de Sinuano Noche del 26 de mayo de 2026

De acuerdo con los resultados oficiales del sorteo realizado el martes 26 de mayo de 2026, la combinación ganadora fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Los jugadores pueden verificar sus apuestas utilizando el tiquete original y comparando las cifras con los resultados oficiales publicados por la entidad autorizada.

Quinta balota en Sinuano Noche: una oportunidad adicional para ganar

Desde 2025, Sinuano Noche incorporó la modalidad de quinta balota, también conocida como número adicional. Esta alternativa complementa el resultado principal del sorteo y permite acceder a premios adicionales cuando coincide con las cifras seleccionadas por el apostador.

La inclusión de esta modalidad ha despertado un mayor interés entre los jugadores, ya que amplía las combinaciones posibles y aumenta las oportunidades de obtener premios en cada sorteo.



¿A qué hora juega Sinuano Noche?

El sorteo de Sinuano Noche se realiza todos los días y los resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 p. m.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida y del valor que cada participante decida invertir.

Modalidades de apuesta de Sinuano Noche

Sinuano Noche ofrece diferentes alternativas para adaptarse a las preferencias de los jugadores:



Cuatro cifras directo o superpleno: gana quien acierte las cuatro cifras en el mismo orden del resultado oficial.

gana quien acierte las cuatro cifras en el mismo orden del resultado oficial. Combinado de cuatro cifras: premia acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

premia acertar las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: permite ganar si las tres últimas cifras coinciden en cualquier orden.

permite ganar si las tres últimas cifras coinciden en cualquier orden. Dos cifras o pata : la apuesta se centra en las dos últimas cifras del resultado.

: la apuesta se centra en las dos últimas cifras del resultado. Una cifra o uña: premia a quienes acierten únicamente la última cifra del número ganador.

Requisitos para reclamar premios de Sinuano Noche

El procedimiento para cobrar un premio depende del monto obtenido, aunque todos los ganadores deben presentar una documentación básica.

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Documentos necesarios

Tiquete original diligenciado y sin tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio

Premios menores a 48 UVT



Se requiere únicamente la documentación básica para efectuar el cobro.

Premios entre 48 y 181 UVT



Además de los documentos básicos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto de venta autorizado.

Premios superiores a 182 UVT



Deben presentarse los documentos básicos, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria con vigencia máxima de 30 días.

El pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con estas modalidades y opciones adicionales como la quinta balota, Sinuano Noche sigue consolidándose como uno de los chances favoritos de los jugadores de la Costa Caribe, quienes cada noche esperan conocer las cifras ganadoras y probar su suerte.