Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy martes 7 de abril de 2026

El chance Sinuano Noche sigue siendo uno de los sorteos más consultados en la región Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Noche tras noche, miles de jugadores revisan el resultado oficial con la ilusión de acertar la combinación ganadora y llevarse alguno de los premios disponibles.



Número ganador del Sinuano Noche

Estos fueron los resultados detallados del sorteo: 4981 - 3.



Número ganador: 4981.

Dos últimas cifras 81.

Tres últimas cifras 981.

Quinta: 3.

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se juega todos los días del año, por lo que se mantiene como una de las alternativas más constantes dentro de los juegos de azar en Colombia.

Habitualmente, los resultados oficiales se conocen después de las 10:30 p. m., horario en el que aumenta la consulta por parte de quienes desean confirmar si su apuesta resultó ganadora.



¿Cómo se juega el chance Sinuano Noche?

Participar en el Sinuano Noche es sencillo. El jugador solo debe elegir un número y definir la modalidad de apuesta según la forma en la que quiera jugar o el nivel de riesgo que esté dispuesto a asumir.

El valor de las apuestas suele estar entre $500 y $25.000, lo que lo convierte en un sorteo accesible para distintos tipos de apostadores y explica por qué sigue siendo uno de los más populares del país.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El juego ofrece varias opciones para ajustarse a las preferencias de cada usuario:



Cuatro cifras directo o superpleno

Consiste en acertar el número exacto en el orden correcto.

Combinado cuatro cifras

Se gana al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

Tres cifras directo

La apuesta se enfoca en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

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Combinado tres cifras

Permite acertar esas tres cifras en cualquier posición.

Dos cifras o pata

Se debe acertar las dos últimas cifras del resultado.

Una cifra o uña

La apuesta se gana si coincide el último dígito.

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Gracias a estas modalidades, el Sinuano Noche se mantiene como una opción flexible para quienes buscan distintas maneras de jugar.

¿Cómo jugar Sinuano Noche en línea en Colombia?

Actualmente, el chance Sinuano Noche también puede jugarse por internet a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, lo que brinda mayor seguridad y respaldo al momento de realizar la apuesta.

Pasos para jugar en línea

Registrarse en una plataforma oficial

Validar la identidad del usuario

Recargar saldo mediante PSE, transferencias o billeteras digitales

Elegir el número, la modalidad y el sorteo

Confirmar la apuesta y guardar el comprobante

Esta modalidad permite participar desde cualquier lugar del país, sin necesidad de acudir a un punto físico.

Requisitos para reclamar premios del Sinuano Noche

Las personas ganadoras deben cumplir con algunos requisitos básicos para reclamar el premio de forma correcta y dentro de los tiempos establecidos.

Documentos básicos

Tiquete original en buen estado

Documento de identidad con copia

Requisitos según el valor del premio

Premios menores a 48 UVT: solo se exige la documentación básica

solo se exige la documentación básica Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT

se debe diligenciar el Formato SIPLAFT Premios desde 182 UVT: además de lo anterior, se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anticipación

Últimos resultados del Sinuano Noche

Quienes siguen este sorteo de manera habitual también suelen revisar los resultados recientes para llevar un control de los números ganadores. Estos fueron algunos de los más recientes:



6 de abril de 2026: 6744 - 7

5 de abril de 2026: 4252 - 6

4 de abril de 2026: 9346 - 1

Para validar cualquier resultado del chance Sinuano Noche, siempre se recomienda contrastar la información con los canales oficiales autorizados.