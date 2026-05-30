Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 30 de mayo de 2026

El chance Sinuano Noche sigue siendo una de las opciones de juego más consultadas por los apostadores de la región Caribe colombiana. Cada día, miles de personas esperan los resultados oficiales para conocer si lograron acertar alguna de las combinaciones ganadoras y acceder a los premios disponibles en las distintas modalidades de apuesta.

Número ganador de Sinuano Noche del 30 de mayo de 2026

Según los resultados oficiales del sorteo realizado el sábado 30 de mayo de 2026, la combinación ganadora fue: (en minutos)



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Con presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Atlántico, este sorteo se ha consolidado entre los favoritos de quienes participan regularmente en los juegos de suerte y azar. Los resultados pueden verificarse utilizando el tiquete original y comparando las cifras con la información oficial divulgada por el operador autorizado.

La quinta balota gana protagonismo en Sinuano Noche

Una de las novedades más importantes incorporadas por el sorteo durante 2025 fue la llegada de la quinta balota, conocida también como número adicional. Esta modalidad complementa el resultado principal y ofrece la posibilidad de acceder a premios adicionales cuando coincide con las cifras elegidas por el jugador.

La implementación de esta alternativa ha despertado un mayor interés entre los participantes frecuentes, ya que amplía las opciones de combinación y genera nuevas oportunidades de obtener ganancias en cada sorteo.

Horario del sorteo Sinuano Noche

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El sorteo se realiza todos los días y los resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 p. m.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada y del monto que deseen invertir.

Modalidades de apuesta disponibles

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Sinuano Noche cuenta con diferentes formas de participación que permiten a los apostadores elegir la opción que mejor se adapte a sus preferencias.



Cuatro cifras directo o superpleno Premia a quienes logran acertar las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden en que fueron sorteadas.



Combinado de cuatro cifras Permite obtener premio al acertar las cuatro cifras ganadoras sin necesidad de respetar el orden del resultado oficial.



Tres cifras directo La apuesta resulta ganadora cuando coinciden las tres últimas cifras del número sorteado en el orden exacto.



Combinado de tres cifras Entrega premio si las tres últimas cifras coinciden con el resultado oficial, independientemente del orden en que aparezcan.



Dos cifras o pata Esta modalidad se enfoca en acertar las dos últimas cifras del número ganador.



Una cifra o uña Premia a los participantes que acierten únicamente la última cifra del resultado sorteado.

¿Cómo reclamar los premios de Sinuano Noche?

Los procedimientos para cobrar un premio varían según el valor obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar una documentación básica para iniciar el trámite.

Documentos obligatorios

Para reclamar cualquier premio se requiere:



Tiquete original diligenciado y sin tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el monto del premio

Premios menores a 48 UVT

Los ganadores únicamente deben presentar la documentación básica para realizar el cobro.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos habituales, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado por el operador.

Premios superiores a 182 UVT

En estos casos, el ganador debe presentar los documentos básicos, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria con vigencia no superior a 30 días, requisito necesario para completar el proceso de pago.