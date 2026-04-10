Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 10 de abril de 2026

El chance Sinuano Noche sigue posicionándose como uno de los sorteos más consultados en la región Caribe colombiana, con alta participación en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Cada día, miles de jugadores están atentos al resultado oficial con la ilusión de acertar la combinación ganadora y acceder a los diferentes premios disponibles.



Resultado oficial del Sinuano Noche

En el más reciente sorteo del chance Sinuano Noche, el resultado oficial fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras :

Tres últimas cifras

Quinta:

Estos resultados corresponden al sorteo oficial y son los únicos válidos para la verificación de premios.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se juega todos los días del año, lo que lo convierte en una de las opciones más constantes dentro de los juegos de azar en Colombia.

Por lo general, los resultados oficiales se conocen después de las 10:30 p. m., momento en el que aumenta la consulta por parte de los apostadores que desean confirmar si resultaron ganadores.



¿Cómo se juega el Sinuano Noche?

Participar en este sorteo es sencillo. El jugador debe seleccionar un número y elegir la modalidad de apuesta según su preferencia.

El valor de las apuestas suele oscilar entre $500 y $25.000, lo que lo hace accesible para distintos perfiles de jugadores y explica su popularidad en el país.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El juego ofrece varias opciones que se adaptan a diferentes estilos de apuesta:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar el número exacto en el orden correcto.

acertar el número exacto en el orden correcto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar esas cifras en cualquier posición.

acertar esas cifras en cualquier posición. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. Una cifra o uña: acertar el último dígito.

Gracias a esta variedad, el Sinuano Noche se mantiene como una alternativa flexible para los jugadores.



¿Cómo jugar Sinuano Noche en línea en Colombia?

Actualmente, es posible participar en el Sinuano Noche a través de internet mediante plataformas autorizadas por Coljuegos, lo que garantiza seguridad y respaldo en cada apuesta.

Pasos para jugar en línea:



Registrarse en una plataforma oficial autorizada. Validar la identidad del usuario. Recargar saldo (PSE, transferencias o billeteras digitales). Elegir el número, la modalidad y el sorteo. Confirmar la apuesta y guardar el comprobante.

Esta modalidad permite jugar desde cualquier lugar del país sin necesidad de acudir a un punto físico.



Requisitos para reclamar premios del Sinuano Noche

Los ganadores deben cumplir con ciertos requisitos para reclamar sus premios dentro de los plazos establecidos.

Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad con copia

Según el valor del premio:



Menores a 48 UVT: solo documentación básica

solo documentación básica Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT

diligenciar el Formato SIPLAFT Desde 182 UVT: incluir certificación bancaria vigente (máximo 30 días)

Últimos resultados del Sinuano Noche

Para quienes siguen de cerca este sorteo, estos han sido algunos de los resultados recientes:



9 de abril de 2026: 2995 - 9.

2995 - 9. 7 de abril de 2026: 4981 - 3

4981 - 3 6 de abril de 2026: 6744 - 7

6744 - 7 5 de abril de 2026: 4252 - 6

4252 - 6 4 de abril de 2026: 9346 - 1

Se recomienda verificar siempre los resultados del chance Sinuano Noche a través de los canales oficiales autorizados para asegurar su validez y evitar errores al momento de reclamar premios.