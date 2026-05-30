Super Astro Luna, resultado del último sorteo hoy sábado 30 de mayo de 2026

El Super Astro Luna continúa destacándose entre los juegos de azar más populares en Colombia gracias a una mecánica diferente a la de los chances tradicionales. Además de elegir un número, los participantes deben seleccionar un signo zodiacal, una característica que añade un elemento adicional al sorteo y lo convierte en una de las opciones más llamativas para miles de jugadores.

Número ganador del Super Astro Luna del 30 de mayo de 2026

De acuerdo con los resultados oficiales del sorteo realizado este sábado 30 de mayo de 2026, la combinación ganadora fue: (en minutos)



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cada día, los apostadores consultan los resultados oficiales para verificar si lograron acertar la combinación ganadora y acceder a los premios ofrecidos por este reconocido juego.

¿A qué hora se juega el Super Astro Luna?

Los sorteos del Super Astro Luna se realizan todos los días, aunque el horario varía según la fecha:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Las apuestas están disponibles desde $500 hasta $10.000, permitiendo que los participantes elijan el monto que mejor se adapte a su presupuesto.

Cómo se juega Super Astro Luna

A diferencia de otros chances, este sorteo requiere que cada jugador seleccione una combinación compuesta por un número de cuatro cifras y un signo zodiacal.

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Los números pueden elegirse entre 0000 y 9999, mientras que los signos disponibles son:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpión

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Para obtener el premio principal, es necesario acertar tanto el número como el signo zodiacal que aparezcan en el resultado oficial del sorteo.

Opciones de apuesta disponibles

El sistema de juego ofrece distintas alternativas para quienes buscan aumentar sus posibilidades de participación.

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Una de las modalidades más utilizadas consiste en apostar un mismo número con los doce signos zodiacales disponibles. De esta manera, el jugador incrementa las opciones de acertar el signo ganador asociado al resultado.

Además, cada tiquete permite registrar hasta cuatro apuestas diferentes, lo que brinda mayor flexibilidad al momento de seleccionar números y signos.

Montos permitidos para jugar

Super Astro Luna cuenta con valores de apuesta accesibles para distintos tipos de participantes.



Valor mínimo por tiquete: $500.

Valor máximo por apuesta: $10.000.

Estas condiciones permiten que tanto jugadores ocasionales como apostadores frecuentes puedan participar diariamente en el sorteo sin necesidad de realizar grandes inversiones.

Recomendaciones para consultar los resultados

Los organizadores recomiendan verificar cuidadosamente el tiquete original y contrastar la información con los resultados oficiales publicados por los canales autorizados. Este proceso permite confirmar de manera segura si la apuesta resultó ganadora y facilita cualquier trámite relacionado con el cobro de premios.

La combinación de números y signos zodiacales ha convertido al Super Astro Luna en una alternativa diferente dentro de los juegos de suerte y azar en Colombia. Su dinámica particular, junto con la posibilidad de realizar diversas combinaciones de apuesta, mantiene el interés de miles de participantes que siguen cada noche los resultados oficiales en busca de la combinación ganadora.