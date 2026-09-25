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Blu Radio  / Economía  / MinVivienda advierte de más de $1,14 billones comprometidos en proyectos de agua: “Plata amarrada”

MinVivienda advierte de más de $1,14 billones comprometidos en proyectos de agua: “Plata amarrada”

La auditoría presentada por el ministro Jaime Andrés Beltrán también señala presuntas deficiencias técnicas en 23 de los 42 proyectos de agua.

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Dinero Colombia.
Foto: Magnific.
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, presentó los primeros resultados de una auditoría a proyectos de agua y vivienda que, según explicó, fue ordenada desde su llegada a la cartera para revisar el estado de las obras y el uso de los recursos públicos.

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Uno de los principales hallazgos está relacionado con más de $1,14 billones comprometidos en 42 proyectos de agua en diferentes regiones del país. De acuerdo con el ministro, 23 de estos proyectos presentan presuntas deficiencias en sus requisitos técnicos, lo que pondría en duda su viabilidad.

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“¿Qué quiere decir esto? Plata amarrada en proyectos que no tendrían garantizada la viabilidad. Mientras esos recursos se quedan hoy estancados y amarrados sin viabilidad, otras comunidades siguen esperando agua potable y soluciones para resolver los problemas urgentes”, aseguró el ministro de Vivienda.

Otro de los casos revisados es una planta de agua y alcantarillado en La Guajira, en la que se invirtieron más de $8.000 millones. Según la auditoría, la obra no tendría garantizada una fuente cercana de captación de agua, por lo que el ministro cuestionó que se haya construido una planta sin asegurar el recurso que necesita para funcionar y advirtió que podría convertirse en un elefante blanco.

Dinero colombiano, peso colombiano
Dinero colombiano, peso colombiano
Foto: Blu Radio

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En materia de vivienda, Beltrán también se refirió a un proyecto de más de $60.000 millones para construir 327 viviendas, destinadas principalmente a comunidades afro e indígenas de Cauca y Nariño.

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El proyecto lleva más de cuatro años estancado y, según el ministro, no se ha construido ni entregado una sola vivienda. Sin embargo, sí se habrían ejecutado $143 millones en interventoría.

Otro de los casos está en Caquetá, donde se comprometieron más de $3.200 millones para 36 viviendas. La auditoría encontró, según el ministro, indicios de un presunto “gemeleo”: una misma vivienda habría sido utilizada para justificar varias casas. El caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades para determinar qué ocurrió con los recursos.

El ministro, finalmente, cuestionó el aumento de la contratación por prestación de servicios en la cartera. Según sus cifras, pasó de cerca de $61.000 millones en 2022 a $111.000 millones en 2026.

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“Mientras las familias seguían esperando soluciones, la contratación por prestación de servicios en el Ministerio de Vivienda aumentó en más de un 80 por ciento”, aseveró el jefe de la cartera de Vivienda.

Beltrán pidió que las autoridades investiguen estos casos y determinen dónde terminaron los recursos, por qué los proyectos no se concretaron y, si se establecen responsabilidades, quiénes deben responder.

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