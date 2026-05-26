Sector gastronómico pide adelantar celebración del Día del Padre por segunda vuelta electoral

La Asociación Gastronómica de Colombia aseguró que el sector proyecta un importante crecimiento económico de cara a la celebración del Día del Padre en 2026, por lo que hace una invitación a los diferentes sectores para adelantar la fecha al próximo 14 de junio.

Según el gremio, esta estrategia permitiría aumentar las ventas entre un 6 % y un 7 % en restaurantes y establecimientos gastronómicos del país, mientras que mantener la celebración en la fecha tradicional, es decir, el próximo 21 de junio, reduciría ese crecimiento a cifras cercanas al 3 %.

Además del crecimiento en ventas, la Asociación Gastronómica también proyecta un incremento en la contratación de personal temporal para atender la alta demanda durante la celebración.

Según el gremio, se espera que ciudades como Bogotá, Cali, Bucaramanga y Popayán registren un aumento cercano al 6 % en contratación de personal de cocina y servicio.



En destinos turísticos y gastronómicos como Cartagena, Medellín, Barranquilla, San Andrés y Santa Marta, la proyección es aún mayor y podría llegar hasta el 10 %.

Día del Padre - referencia // Foto: Unplash

Bajo el nombre de la campaña “Barriga llena, papá contento”, el sector busca incentivar las salidas familiares y fortalecer la economía de restaurantes, centros comerciales y pequeños negocios.

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De acuerdo con cifras del gremio, durante la celebración del Día del Padre en 2025 los restaurantes en Colombia registraron un crecimiento cercano al 19,7 % en ventas, especialmente en ciudades como Cali y Medellín.

Asimismo, el análisis reveló cambios en los hábitos de consumo de los colombianos. Mientras en 2024 predominaban las búsquedas relacionadas con licor y comida típica, en 2025 aumentó el interés de los colombianos por experiencias gastronómicas más completas, incluyendo cocina de autor.

Para este año, la tendencia apunta a un mayor consumo de parrilla, hamburguesas, cocina típica y bebidas sin licor.

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Desde la Asociación Gastronómica explicaron que adelantar la celebración permitiría evitar afectaciones comerciales derivadas de las elecciones presidenciales y las restricciones de ley seca previstas para junio, por la eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

El gremio aseguró que el objetivo es que más familias puedan planear sus celebraciones con tranquilidad y, al mismo tiempo, impulsar la economía de miles de negocios gastronómicos en Colombia.

Es por esto por lo que, desde la asociación, hacen un llamado a restaurantes, comerciantes y familias para convertir esta fecha en uno de los eventos comerciales más importantes del primer semestre del año.

