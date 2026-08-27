¿Tiene un crédito en Nequi? Así podrá usarlo para pagar en comercios físicos

Los usuarios de Nequi que tengan un crédito preaprobado podrán utilizarlo para pagar directamente en comercios físicos a través de datáfonos de Redeban, gracias a una nueva alianza entre ambas compañías.

La función permitirá que una persona que llegue a un establecimiento habilitado pueda solicitar el desembolso de su crédito desde la aplicación de Nequi en el mismo momento de la compra, sin necesidad de disponer previamente del dinero en su saldo.

La implementación será gradual y posteriormente llegará a más establecimientos. Redeban cuenta actualmente con más de 340.000 datáfonos y presencia en el 98 % de los municipios de Colombia, aunque esto no significa que todos estarán habilitados inmediatamente para recibir este tipo de pagos.

Nequi calcula que más de tres millones de personas tendrán un crédito preaprobado que podrán utilizar para realizar compras en puntos físicos mediante esta modalidad. Actualmente, cerca de un millón de usuarios de la plataforma tiene uno o más créditos activos.



Alianza Nequi y Redeban. Crédito: Nequi.

¿Cómo funcionará el pago con Crédito Nequi en un datáfono?

Publicidad

Al momento de realizar una compra, el cliente deberá indicar en el establecimiento que desea pagar con Nequi. El comercio seleccionará esta opción en el datáfono de Redeban e ingresará el número de celular asociado a la cuenta del comprador.

La persona recibirá entonces una notificación en la aplicación de Nequi, donde podrá verificar el monto y los detalles de la transacción. Si tiene disponible una oferta de crédito preaprobado, podrá seleccionarla como forma de pago.

Antes de aceptar, la aplicación mostrará las condiciones del préstamo. Si el usuario cumple con los requisitos y decide continuar, se realizará el desembolso directamente al comercio y el datáfono recibirá la confirmación de la compra.

Publicidad

Después de la transacción, desde la misma aplicación será posible consultar información como el monto desembolsado y la fecha de pago del crédito.

Sin embargo, tener Nequi no significa que automáticamente se pueda acceder a esta modalidad. La compañía aclaró que la aprobación depende de una evaluación previa de las condiciones de cada usuario y de sus políticas de riesgo crediticio.

“El crédito cobra valor cuando está disponible en el momento en que una persona realmente lo necesita”, señaló Andrés Vásquez, CEO de Nequi, quien explicó que la intención es ampliar las situaciones en las que los usuarios pueden utilizar los créditos preaprobados disponibles en la aplicación.

Hasta ahora, Nequi ya permitía solicitar y utilizar sus créditos para compras en determinados comercios digitales. Con la integración con Redeban, la compañía busca extender esta alternativa a establecimientos físicos y ampliar progresivamente los lugares en los que estará disponible.