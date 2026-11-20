JER S.A., empresa de origen boyacense con más de 25 años de trayectoria, fue reconocida en la sexta edición de Mejores Empresas Colombianas (MEC), convirtiéndose en la primera compañía del sector de entretenimiento y juegos de azar en Colombia en recibir esta distinción.

El reconocimiento, promovido por el Banco de Bogotá y la Pontificia Universidad Javeriana, y creado por Deloitte, destaca la solidez de las prácticas empresariales en áreas como estrategia, gobierno corporativo, innovación, sostenibilidad, cultura organizacional y gestión financiera. La distinción fue recibida en Bogotá por Carolina Malagón Castellanos, de la Dirección de Mejoramiento y Cumplimiento de JER.

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De empresa regional a red multiservicios

Durante más de dos décadas, JER ha transformado su modelo de negocio, pasando de una operación enfocada en juegos de suerte y azar a una red multiservicios que ofrece apuestas deportivas, giros, pagos, recaudos y recargas, entre otras soluciones.

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Actualmente, genera 446 empleos directos en Boyacá y Amazonas, ha entregado más de $193.000 millones en premios y ha aportado más de $61.000 millones al sector salud mediante los derechos de explotación de los juegos de suerte y azar.

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Mujeres, inclusión y compromiso ambiental

El talento humano es otro de los pilares de su crecimiento. El 88,6 % de sus colaboradores son mujeres, muchas de ellas cabeza de familia, para quienes la compañía representa una oportunidad de desarrollo laboral y económico.

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Asimismo, impulsa programas sociales como Tiquete Semilla, Conectando Sueños y Soy un Pilo en la Vía, enfocados en educación, bienestar, inclusión y desarrollo regional.

En materia ambiental, durante 2026 alcanzó la meta de sembrar 1.400 árboles en Boyacá y recicló 516,44 kilogramos de papel en sus nueve Unidades Administrativas Descentralizadas.

Un reconocimiento al crecimiento regional

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Para JER, el reconocimiento MEC representa el respaldo a una construcción colectiva y al compromiso de sus colaboradores, aliados, proveedores y comunidades.

Más que un punto de llegada, esta distinción impulsa a la compañía a continuar fortaleciendo su gestión, innovación y sostenibilidad, demostrando desde Boyacá que las empresas regionales también son protagonistas del desarrollo económico y social de Colombia.